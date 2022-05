Kommentar Hannover-Messe ohne Chinesen – bald in jedem Jahr?

Wer dieser Tage über die Hannover Messe spaziert, wird sich über die vielen Hallen wundern, die in diesem Jahr mangels Ausstellern leer geblieben sind – und das, obwohl die weltgrößte Industrieschau nach dem Wegfall der Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie erstmals seit zwei Jahren wieder in Präsenz stattfinden kann.

Der Grund dafür sind anhaltende Lockdowns in Asien, die dazu geführt haben, dass Tausende Unternehmen von dort ihre Teilnahme wieder absagen mussten. Am bedeutendsten ist der Wegfall chinesischer Aussteller: 1300 Teilnehmer fehlen, das entspricht rund 30.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche.

Zwar betonen die Veranstalter, dass es sich nur um einen temporären Ausfall handele. Doch die Angst, nach Russland könnte wegen politischer Konflikte eines Tages auch China als Absatzmarkt wegfallen, ist in Hannover trotzdem allerorten zu spüren.

Sowohl in der Elektroindustrie als auch im Maschinenbau spielten die Unternehmen derzeit verschiedene Szenarien durch, zu denen auch eine Entkopplung des chinesischen Markts von Europa gehöre, hieß es etwa in der Eröffnungspressekonferenz der großen Industrieverbände.

Es ist eine Sorge, die derzeit zwar noch unrealistisch klingt, aber durchaus ihre Berechtigung hat. So arbeiten etwa die USA bereits daran, ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten zu reduzieren. Das hat geostrategische, aber eben auch ökonomische Gründe.

Große Abhängigkeit birgt große Risiken

Denn, das haben die immer wieder auftretenden Störungen in den Lieferketten in den vergangenen Jahren ebenso wie die neuerlichen Lockdowns in Schanghai gezeigt: Große Abhängigkeit birgt auch große Risiken. So können selbst kleinste Verwerfungen auf der anderen Seite der Welt dazu führen, dass hierzulande Fabriken stillstehen.

Dazu braucht es nicht einmal einen Angriffskrieg, wie ihn Russland derzeit gegen die Ukraine führt. Es wäre deshalb fahrlässig, würde sich die europäische Wirtschaft in Sachen China nicht auf das Schlimmste vorbereiten – wenngleich in der Hoffnung, dass es niemals eintritt.

