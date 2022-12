Kommentar Heils Hohn: Der Arbeitsminister will von seinen eigenen Fehlern ablenken

Die abschlagsfreie Rente mit 63 erfreut sich so großer Beliebtheit, dass sie alle Erwartungen übertraf.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) besticht seit Amtsantritt regelmäßig mit einer kräftigen Portion Chuzpe. So auch jetzt wieder: Gekonnt schiebt er den Ball für eigene Fehler in der Rentenpolitik der Wirtschaft zu.

Am Sonntag schaltete sich Heil in die laufende Rentendebatte ein. Der Fachkräftemangel dürfe nicht zur Wachstumsbremse werden, warnte er. Dass viele Unternehmen Menschen über 60 nicht mehr einstellen, sei eine Haltung, „die wir uns deshalb nicht mehr leisten können“.

In der Sache hat Heil zwar recht, doch solche Worte ausgerechnet aus dem Mund eines SPD-Arbeitsministers klingen doch wie Hohn. Denn es war die SPD, die die Rente mit 63 eingeführt und so den Fachkräftemangel mit verschärft hat.

Die abschlagsfreie Rente mit 63 erfreut sich so großer Beliebtheit, dass sie alle Erwartungen übertraf. Zwei Millionen Arbeitnehmer gingen seit 2014 früher in Rente. Die Kosten belaufen sich inzwischen auf weit über drei Milliarden Euro – pro Monat.

Noch viel größer als der finanzielle Schaden ist aber das Signal, das von der Reform ausging: dass eine alternde Gesellschaft wie Deutschland sich eine neue Frühverrentungswelle angeblich leisten könne.

Ampel sollte liefern

Bevor die Ampel mit dem Finger auf die Wirtschaft zeigt, sollte sie lieber selbst beim Thema Fachkräftemangel liefern. Immerhin: Das geplante neue Einwanderungsgesetz geht dabei in die richtige Richtung, ebenso die neuen Hinzuverdienstgrenzen für Vorruheständler.

Doch das reicht noch nicht. Die Ampel muss auch das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anpassen und für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgen. Dass noch immer Hunderttausende Kita- und Hortplätze fehlen, ist schlicht ein Armutszeugnis.

Wenn diese Wende eingeleitet ist, darf die Politik gern die Wirtschaft in die Pflicht nehmen. Denn natürlich müssen sich auch Unternehmen die Frage gefallen lassen, warum jeder zweite Arbeitnehmer früher in den Ruhestand geht. Aber was sie sich nicht gefallen lassen müssen: Fußabtreter für Versäumnisse der Politik zu sein.

