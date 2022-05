Kommentar Henkel-Chef Knobel baut den Persil-Hersteller zu zögerlich um

Eine einfache Zusammenlegung der Konsumgütersparten senkt Kosten, bringt aber womöglich kein Wachstum. Der Dax-CEO muss viel konsequenter handeln.

Der Manager baut den Konsumgüterkonzern um. (Foto: Henkel) Henkel-Chef Carsten Knobel

Carsten Knobel ist gerade nicht zu beneiden: Der Henkel-Chef steht in der Kritik, weil er zu lange am Russlandgeschäft festgehalten hat. Jüngst räumte er in einer Gewinnwarnung ein, dass steigende Rohstoffkosten und löchrige Lieferketten den Persil-Hersteller stärker belasten als angenommen. Und am Donnerstag musste Knobel auch noch mitteilen, mindestens 2000 Stellen zu streichen, weil er den Konzern umbaut.

Knobel legt das solide laufende Wasch- und Reinigungsmittelgeschäft mit seinen Marken Persil und Pril und die Kosmetiksparte zusammen, die seit Jahren daran krankt, dass sie zu klein ist und margenstarke Produkte wie hochwertige Gesichtscremes fehlen.

Von der neuen Struktur verspricht sich Knobel nicht nur Synergien, sondern auch Wachstum und mehr Verhandlungsmacht gegenüber dem Handel. Firmenbeobachter zweifeln diesen Nutzen allerdings an. Für sie ist der Umbau eine Defensivmaßnahme, die vor allem auf der Kostenseite wirkt, aber die Erlöse nicht zwingend steigert.

Knobel gilt als zu zögerlich