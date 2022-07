Kommentar Herbert Diess hat sich und Volkswagen in eine Sackgasse manöviert

Statt seine Ideen bis zum Ende umzusetzen, hat sich der VW-Chef mit den Markenchefs und den Arbeitnehmern verkeilt. Der Aufsichtsrat hatte keine andere Wahl mehr, als sich zu trennen.

Der 63-Jährige hat viele Projekte beim Autobauer angestoßen, bis zum Ende umgesetzt hatte er sie zu selten. (Foto: Bloomberg) Herbert Diess

Der am Freitag vollzogene Rausschmiss von Ex-Volkswagen-Chef Herbert Diess hat sich in der Rückschau betrachtet lange abgezeichnet: Schritt für Schritt wurde der 63-Jährige nach Querelen mit den Arbeitnehmern, offenkundigen Managementfehlern, ungeschickten Äußerungen und Provokationen gegen den Aufsichtsrat vom Kontrollgremium des größten europäischen Autobauers entmachtet. Zuletzt blieb ihm nur noch die Verantwortung über die Software-Einheit Cariad.

Diess wollte das Gesicht von Volkswagen sein, doch das hatte er zuletzt wohl zu wörtlich genommen. Am Ende war Volkswagen mehr eine Art Ich-AG des polarisierenden Managers. Eine Basis für die Zusammenarbeit habe es angesichts von Diess' Alleingängen nicht mehr gegeben, hieß es am Ende in Wolfsburg.

