Kommentar Im Wirecard-Prozess hat die Staatsanwaltschaft versagt

Im Wirecard-Prozess hat die Staatsanwaltschaft jahrelang inkonsequent gehandelt. Die Münchener Justiz hat sich dabei große Fehler erlaubt und ihren Ruf beschädigt

Ab Donnerstag steht Ex-Wirecard-Chef Markus Braun vor Gericht. (Foto: dpa) Wirecard

Die ersten zehn Jahre der Beziehung zwischen dem Zahlungsdienstleister Wirecard und der Staatsanwaltschaft München waren aus rechtsstaatlicher Perspektive ein Offenbarungseid. Wenn am Donnerstag der Prozess gegen den ehemaligen Konzernchef Markus Braun und zwei Mitarbeiter beginnt, haben die bayerischen Beamten eine große Chance: sie können das Vertrauen in ihre Arbeit und Unabhängigkeit wiederherstellen. Hoffentlich scheitern sie nicht wieder.

Der Blick zurück schmerzt. Schon 2011 wiesen Anlegervertreter auf Merkwürdigkeiten im Wirecard-Geschäft hin. Es waren schwierige Zeugen, weil sie auf fallende Wirecard-Kurse wetteten, gewissermaßen Partei waren. Zwei von Ihnen wurden wegen Insiderhandels tatsächlich verurteilt. Ihre Kritik an Wirecard ließ die Staatsanwaltschaft München kalt. Im Jahr 2015 dann begann die „Financial Times“ („FT“) mit ihrer Artikelserie „House of Wirecard“. Grundsätzliche Fragen an der Werthaltigkeit wurden aufgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hielt die Quellen der „FT“ für dubios.