 Kommentar: In der Energiekrise steht auch die Wirtschaft in der Verantwortung

Deutsche Unternehmen klagen gern über die Politik – zu Recht. Aber auch viele Manager haben sich in der Energiefrage strategische Fehlentscheidungen und schlechtes Risikomanagement geleistet.

Auch viele deutsche Unternehmen habe ihre Energieversorgung zu wenig diversifiziert. (Foto: IMAGO/Panama Pictures) Strommasten und Windräder rund um das Kohlekraftwerk Neurath

Die Lage vieler, vor allem energieintensiver Unternehmen ist derzeit prekär. Energie kostet in Deutschland nicht etwa dreimal so viel wie im Ausland, sondern eher neunmal so viel. Die Existenzangst geht um. Erstens, weil sie die hohen Strom- und Gaspreise nicht in dem Maße weitergeben können, wie sie es müssten. Zweitens, weil auch immer mehr von ihnen Schwierigkeiten bekommen, überhaupt noch Verträge abzuschließen.

Über einige zentrale Ursachen braucht man nicht lange zu diskutieren. Die Bundesregierung pflegte viele Jahre ihre Sonderbeziehung zu Russland, machte das Land vom russischen Gas abhängig. Hinzu kam die Energiewende, die alles andere als weitsichtig war. Es gab Krisen und keinen Krieg. Der Angriff Russlands auf die Ukraine zeigt, dass auch das Undenkbare mitgedacht werden muss.