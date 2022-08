Kommentar Inflationsschock auf der Insel: Totalversagen auf höchster Ebene

Wer wissen will, was ein Land bei hoher Inflation alles falsch machen kann, sollte nach Großbritannien schauen. Selbst die Favoritin auf die Regierungsspitze verkennt die Lage.

Lebensmittelspenden bei einem Streik der Mitarbeiter von British Telecom. (Foto: Bloomberg) Inflation in Großbritannien

Der Schock kommt mit Ansage: Erstmals seit 40 Jahren ist die Inflation in Großbritannien im Juli wieder zweistellig gestiegen. Schockierend ist jedoch weniger die hohe Preissteigerungsrate an sich. Die Bank of England (BoE) hatte Anfang August bereits einen Anstieg auf mehr als 13 Prozent in den kommenden Monaten vorausgesagt.

Nein, was die meisten Briten zu Recht wirklich schockiert, ist die Rat- und Hilflosigkeit von Politik und Notenbank. BoE-Chef Bailey hatte schon im Frühjahr vor den globalen Inflationstreibern kapituliert. „Niemand konnte einen Krieg in der Ukraine voraussehen“, argumentiert der Notenbanker. Das stimmt, erklärt aber nicht vollends, warum die Inflationsrate jetzt fünfmal so hoch ist wie das Inflationsziel der Zentralbank.