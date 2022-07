Kommentar Investmentbanking wird immer mehr zum Blasenindikator

Von der Euphorie des Vorjahres ist in der Branche nichts mehr übrig. Die Investmentbanken scheinen kein Mittelmaß zu kennen – nur Überschwang und Krise.

Die US-Investmentbank leidet unter der Furcht vor einer Wirtschaftskrise. Im zweiten Quartal hat sich der Gewinn fast halbiert. (Foto: AP) Das Logo von Goldman Sachs an der New Yorker Börse

Ein einziges Wort reicht einem prominenten Frankfurter Investmentbanker, um die Lage in seinem Geschäft zu beschreiben: „Katastrophe“. Ein Blick auf die Zahlen von Branchenprimus Goldman Sachs genügt, um zu beweisen, dass der Mann recht hat.

Obwohl die Händler des Geldhauses dank der heftigen Kursausschläge an den Märkten noch immer gutes Geld verdienten, brach der Gewinn des Wall-Street-Hauses im zweiten Quartal um knapp die Hälfte ein. Dafür war vor allem die Flaute im Beratungsgeschäft verantwortlich, also der Einbruch bei Aktienplatzierungen und der Betreuung von Übernahmen und Fusionen. Ein toxischer Mix aus Inflation, Rezessionsangst und geopolitischen Krisen hat die Unternehmen verschreckt und den Bankern das Geschäft verdorben.

Dabei war die Euphorie in der Branche so groß. Im vergangenen Jahr suchten die Banken noch verzweifelt nach jungen Talenten, um die Flut an Aufträgen zu bewältigen, und erfahrene Banker durften sich über Rekordboni freuen.