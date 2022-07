Kommentar Italien in Not – Stabilität von außen gibt es nicht

Europa sorgt sich zu Recht um Italien. Das drittgrößte Mitglied der Europäischen Union steuert politisch wie wirtschaftlich in einen „perfekten Sturm“. So drückt es etwa EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni aus.

Es drohen Reformstillstand und nach Neuwahlen eine unberechenbare rechte Regierung in einer Zeit, in der das Land in eine Rezession rutschen könnte. Und das alles bei einer Staatsverschuldung von 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in einer Phase steigender Zinsen. Die Böen dieses perfekten Sturms dürften in ganz Europa zu spüren sein.

Es geht um ein Kernland der EU. Italien, 1951 eines der sechs Gründungsmitglieder der Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ist immer noch ein proeuropäisches Land. 2021 war ein höherer Anteil der Bürger und Bürgerinnen in Italien zufrieden mit der EU als in Deutschland oder Frankreich.

Jeder achte Euro des Bruttoinlandsprodukts in der EU wird in Italien erwirtschaftet. Und Mario Draghis Einfluss in der Russlandpolitik hat gezeigt, was Rom auch politisch in Europa bewirken kann.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Wahr ist aber auch, dass dieses Kernland die Tragfähigkeit der Gemeinschaft irgendwann überfordern könnte. Fast ein Viertel der Verschuldung der Euro-Mitglieder entfällt auf Italien. Rutschte das Land in eine Finanzkrise, wäre das deutlich dramatischer als die Rettung Griechenlands.

Konsequenter Rücktritt Draghis

Nicht umsonst fließen gut 190 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds in das durch die Covidpandemie geschwächte Italien. Nicht umsonst sind die Zinsaufschläge für italienische Anleihen für die Europäische Zentralbank (EZB) ein wichtiger Einflussfaktor in der Ausgestaltung ihrer Anleihekaufpolitik gewesen. Nicht umsonst war der Zuspruch aus anderen EU-Ländern für Mario Draghi als Hoffnungsträger in Sachen Stabilität und Reform so hoch.

>> Lesen Sie hier: Italiens Ministerpräsident Mario Draghi tritt zurück – Neuwahlen drohen

Es war der Versuch, Italien von außen so weit wie möglich zu unterstützen. Doch das selbst verschuldete innenpolitische Chaos zeigt, dass Stabilisierungsversuche ihre Grenzen haben – und haben sollten.

Nachdem ihn drei Koalitionspartner am Mittwochabend bei der Vertrauensabstimmung im Stich ließen, ist Draghis Rücktritt konsequent. Er wäre sonst erpressbar und nicht mehr durchsetzungsfähig gewesen.

Den nicht gewählten, sondern eingesetzten Premier an der Spitze einer Einheitsregierung, die nicht mehr einig ist, aus Stabilitätsgründen ohne die Aussicht auf Neuwahlen noch weiter im Amt zu halten wäre undemokratisch gewesen.

Italien muss Reformen durchziehen

Neuwahlen könnten jetzt eine Koalition aus rechten Parteien unter Führung der postfaschistischen „Brüder Italiens“ an die Macht bringen. So zumindest legen es aktuelle Umfragen nahe. Sorgen um deren Verhältnis zu Europa, um ihre Reformfreudigkeit und -zuverlässigkeit sowie wegen ihrer Russlandpolitik sind angebracht.

Sollten sich die italienischen Wähler dennoch für eine solche Regierungskonstellation entscheiden, müssen EU und EZB konsequent sein.

Die Hilfe für Italien aus dem EU-Wiederaufbaufonds muss weiterfließen, wenn die zugesagten Reformen vollzogen sind. Kommt es aber zu Verzögerungen, sollten die Gelder zurückgehalten werden.

Ähnliches gilt für die EZB und ihr Anleiheankaufprogramm. Keinesfalls sollten diese Stützungsinstru‧mente in Rom den Eindruck erwecken, dass Europa dem Land in der Not schon zur Seite springen wird. Das würde langfristig nur zu noch instabileren Verhältnissen führen.

Mehr: Ciao Mario! Tschüss Reformen? Das könnte sich in Italien ohne Draghi ändern