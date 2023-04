Kommentar Je mehr die USA subventionieren, desto stärker sollte sich Europa zurückhalten

Das US-Klimaschutzprogramm „Inflation Reduction Act“, IRA, alarmiert die Europäer. Insgesamt sieht es Subventionen von geschätzt 369 Milliarden Dollar über zehn Jahre vor, vor allem für grüne Technologien.

Angesichts der amerikanischen Milliardenoffensive ringt Europa um eine Antwort. Zielgenau muss sie sein. Das betonen die Spitzenpolitiker immer wieder. Doch davon kann keine Rede sein. Vielmehr subsumieren Brüssel und Berlin einfach alles unter ihrer Industriepolitik, was grün ist: Solarzellen, Wärmepumpen, Elektrolyseure, grünen Stahl.

Der Gedanke ist ja auch naheliegend: Die grünen Technologien werden zu den Verkaufsschlagern der nächsten Jahrzehnte. Also sollte alles dafür getan werden, dass sich möglichst viele Hersteller in Europa ansiedeln.

Doch das ist zu kurz gedacht. Es profitiert nämlich nicht unbedingt die Weltregion am stärksten, die die meiste Wertschöpfung in Form von Fabriken und Werken vor Ort hat. Sondern die, die den größten Nutzen aus grünen Technologien zieht – und zwar abzüglich der Kosten, also der dafür gezahlten Subventionen.

Es ist wie beim Radfahren. Setzt sich ein anderer Fahrer an die Spitze, bringt es nichts, möglichst schnell in die Pedale zu treten, um an ihm vorbeizukommen. Klüger ist es, erst einmal den Windschatten des Vorausfahrenden zu nutzen. So erreicht man die gleiche Geschwindigkeit mit weniger Krafteinsatz. Und es fällt umso leichter, im entscheidenden Moment vorbeizuziehen.

Unabhängigkeit heißt nicht, Produktion vor Ort haben zu müssen

Industriepolitisch heißt das, dass Europa nicht versuchen sollte, wie die USA mit ihrem „Inflation Reduction Act“ grüne Technologien möglichst umfangreich zu subventionieren. Der erste Schritt sollte vielmehr der in den Windschatten sein: Brüssel und Berlin sollten sich also zunächst fragen, bei welchen Technologien die europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher möglichst viel von den Subventionen in anderen Weltregionen profitieren können.

In diesen Bereichen sollte Europa die eigenen Staatshilfen nicht ausdehnen – und hätte so mehr Geld für Subventionen in Projekte, die von anderen weniger stark oder noch gar nicht bezuschusst werden, aber durchaus förderwürdig sind.

Große Regionen der Erde werden massive Wasserstoff-Produktionen aufbauen, darunter Afrika, Australien, Südamerika. (Foto: dpa) Wasserstofferzeugungsanlage

Nehmen wir das Beispiel Wasserstoff: Die US-Regierung plant, enorme Summen in den Aufbau der Wasserstoffproduktion zu stecken. Womöglich werden die Hersteller ihre gesamten Kosten darüber decken können. Sie könnten ihren Wasserstoff dann günstig verkaufen. Für die europäische Wirtschaft wäre das ein Gewinn, denn ihre Wasserstoffkäufe würde zu einem großen Teil der US-Steuerzahler bezahlen.

Nun könnte man entgegnen: Dann entsteht in Europa aber keine eigene Wasserstoffproduktion. Das könnte gefährlich sein, weil man sich von Lieferungen anderer Länder abhängig macht. Das ist schon beim russischen Gas schiefgegangen.

Das ist ein berechtigter Punkt. Allerdings lässt sich Unabhängigkeit nicht nur über eigene Produktion sichern, sondern auch dadurch, dass man ein Produkt von möglichst vielen verschiedenen Lieferanten bezieht. Stichwort Diversifizierung. Diese Möglichkeit ist beim Wasserstoff gegeben, denn er lässt sich gut transportieren.

>>Lesen Sie mehr: Bidens neue Regeln für E-Auto-Subventionen stiften Verwirrung

Große Regionen der Erde werden massive Wasserstoffproduktionen aufbauen, dazu gehören Afrika, Australien, Südamerika. Sie haben mit ihren großen Flächen und vielen Sonnentagen deutlich bessere Voraussetzungen als Europa. Es gibt also genügend Alternativen, sollten die USA etwa unter einem Präsidenten Donald Trump als Lieferant ausfallen.

Solch ein nachhaltiges Lieferantennetz muss allerdings, anders als bei der Gasversorgung in der Vergangenheit, mit entsprechenden Partnerschaften aufgebaut und gepflegt werden. Wenn Europa das schafft, kann es seine knappen erneuerbaren Ressourcen für Dinge einsetzen, die sich schlechter transportieren lassen als Wasserstoff. Strom zum Beispiel.

Mehr: Hoffnung auf US-Milliardenförderung für deutsche Autobauer