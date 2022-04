Kommentar Jetzt sind glasklare Worte zur Inflation fällig

EZB-Präsidentin Lagarde darf bei ihrem nächsten Auftritt am Donnerstag auf keinen Fall den Eindruck des Zauderns erwecken. Sonst wird alles noch schwieriger.

Die EZB-Präsidentin muss nun sehr deutlich machen, was die Notenbank vorhat. (Foto: Reuters) Christine Lagarde

In den USA hat die Inflation 8,5 Prozent erreicht. Und mit jedem neuen Wert steigt der Druck auf die Geldpolitiker, endlich zu handeln.

Dabei läuft die US-Notenbank (Fed) – auch wenn das auf den ersten Blick anders aussehen mag – der Entwicklung noch mehr hinterher als die Europäische Zentralbank (EZB). Denn in den USA wird die Preissteigerung schon deutlich vom Arbeitsmarkt mit angetrieben. In Europa dominiert bisher hingegen die Teuerung der Energie, die durch den Krieg noch angeheizt wird.

Trotzdem: EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird am Donnerstag an glasklaren Worten nicht vorbeikommen. Der Druck der Öffentlichkeit wird größer, die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale auch. In der Situation darf es keine Panik geben, aber ein Gefühl des Zauderns wäre verheerend. Hier kommt es auf den richtigen Ton an.