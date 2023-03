Kommentar Joe Biden nutzt die Chip-Subventionen für eine Wende in der Sozialpolitik

Washington US-Präsident Joe Biden hat eine neue Ära der Industriepolitik eingeleitet und fördert zukunftsträchtige Branchen mit Staatshilfen. Zwar haben manche Vorgänger Ähnliches versucht, etwa Donald Trump, der mit Milliardenförderungen Covid-Impfstoffe entwickeln ließ. Doch Biden macht etwas, was kein Präsident vor ihm versucht, ja gewagt hat: Er nutzt die Subventionen als Hebel, um das Verhalten von Privatunternehmen vor allem auch im sozialen und ökologischen Bereich zu ändern.

So startete die US-Regierung in dieser Woche eine gigantische Chipoffensive. Halbleiterproduzenten können sich auf Fördergelder in Höhe von 39 Milliarden Dollar bewerben, doch im Gegenzug müssen sie strenge Bedingungen erfüllen: Sie sollen für Kinderbetreuung sorgen, Gewerkschaftslöhne zahlen, auf Aktienrückkäufe verzichten und auf emissionsarme Energiequellen setzen.

Das heißt, der Präsident will nicht nur die Chipindustrie stärken, um unabhängig von China zu werden. Er nutzt die Gelegenheit auch, um Anreize für bessere Bedingungen für die Belegschaft zu schaffen. Im Land der Superkonzerne, wo die unternehmerische Freiheit über allem steht und in dem ein starker Staat oft gleichgesetzt wird mit Freiheitsberaubung, ist das bemerkenswert: Es ist ein Paradigmenwechsel.

Schon die Hürden im Infrastrukturpaket und im „Inflation Reduction Act“ gingen in eine ähnliche Richtung. Staatsgeld gibt es nur für „made in America“, was langfristig der Mittelklasse zugutekommen soll. Ob sich sein Protektionismus auszahlt, muss Biden erst noch beweisen. Zwar ist die amerikanische Fertigungsindustrie im Aufschwung, doch bis sich ganze Lieferketten in die USA verlagern, dürften Jahrzehnte vergehen.

Die Chipoffensive könnte schneller Wirkung zeigen, schließlich sind die ersten neuen Halbleiterwerke schon im Bau. Bidens Anforderungen an die Betreiber können ein Vorbild sein für Asien und Europa, wo ebenfalls verstärkt in kritische Branchen investiert wird.

Denn nur wenn auch Fachkräfte von Subventionen profitieren, nur wenn Subventionen in nachhaltige Produktion fließen, kann der erhoffte Boom der Zukunftstechnologien auf Dauer funktionieren. Dazu gehört ein gewisses Maß an staatlicher Lenkung. Man erinnere sich an die Euphorie über die „Share-Economy“, die bis heute kaum reguliert ist. In der Realität können nur die wenigsten Uber-Fahrer und Essenslieferanten von ihren Jobs leben.

Die Sozialpolitik entscheidet die Wahlen 2024

Es muss im kommerziellen Interesse eines Unternehmens liegen, wenn es für Fachkräfte, Männer wie Frauen, attraktiv ist. Besonders der fehlende Zugang zu Kinderbetreuung in den USA ist ein wirtschaftliches Hindernis. Fast die Hälfte aller Arbeitnehmer, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden, geben als Grund an, sich keine Betreuung leisten zu können. Parallel erreichen Aktienrückkäufe in den USA Rekordhöhen, was vor allem der kurzfristigen Kurspflege nutzt anstatt der Belegschaft.

Wenn ein hochmoderner Sektor, auf den die ganze Welt schaut, nun mit gutem Beispiel vorangeht, könnte das eine Signalwirkung haben. Doch natürlich werden die gewünschten Veränderungen in der Halbleiterbranche nicht die sozialen Probleme der USA lösen - dafür ist ihr Anteil an der gesamten Unternehmenswelt viel zu klein.

Ursprünglich wollte Biden in seiner Amtszeit höhere Steuern für Konzerne und Vermögende durchsetzen, sowie Billionen-Investitionen in Bildung, Sozialprogramme, Kinderbetreuung und Mindestlöhne. Doch das scheiterte, auch weil seine Parteikollegen im Kongress dagegen stimmten.

Industriepolitisch hat Biden viele Erwartungen übertroffen, doch mit seinem Ziel einer sozialen Revolution ist er vorerst gescheitert. Im Präsidentschaftswahlkampf 2024 werden sich die Demokraten hier klar positionieren müssen. Die Milliardensubventionen mit sozialpolitischen Anreizen sind ein Anfang.

