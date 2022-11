 Kommentar: Joe Biden vergibt in Asien eine große Chance – und macht Xi zum Star der Region

Der US-Präsident enttäuscht seine Partnerländer, weil er dem Apec-Treffen fernbleibt – und er überlässt seinem größten Rivalen die Möglichkeit, sich zu inszenieren.

Der US-Präsident zieht ein Event in Washington dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft vor. (Foto: AP) Staatschefs Xi Jinping und Joe Biden

Bangkok Ein Grundsatz für ein gutes Verhältnis zu Asien hält sich unter westlichen Diplomatinnen und Diplomaten bereits seit Jahren: Wer anwesend ist, hat schon halb gewonnen.

Besonders unter den kleineren und mittelgroßen Volkswirtschaften des Kontinents wie Thailand, Indonesien und Vietnam gelten ranghohe, persönliche Kontakte auf Ebene der Staats- und Regierungschefs als Zeichen des Respekts – und als wichtiges Symbol dafür, dass es die andere Seite ernst meint, wenn von einer Vertiefung der Zusammenarbeit die Rede ist.

Umso größer war die Enttäuschung, als bekannt wurde, dass US-Präsident Joe Biden ein Familien-Event in Washington einer Teilnahme am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der thailändischen Hauptstadt Bangkok vorzieht.

Die Reise zum Apec-Gipfel wäre für Biden nicht weit gewesen