Eine EU-feindliche Regierung in Italien, eine irrlichternde Bundesregierung, ein sich abwendendes Frankreich. Europa zeigt sich kraftlos – daran trägt Olaf Scholz eine Mitschuld.

Olaf Scholz schadet mit seinen Sonderwegen zunehmend den deutschen Interessen und isoliert Deutschland von der EU. (Foto: dpa) Olaf-Scholz beim EU-Gipfel in Brüssel

Selten wurde Europa seinem Anspruch gerecht, erstens auf internationaler Bühne souverän zu agieren und zweitens ein Hort demokratischer Kultur zu sein. Noch nie allerdings war der alte Kontinent so weit entfernt von seinen Ansprüchen wie in diesen Tagen. Das Bild, das Europa in der wohl schwierigsten geopolitischen und ökonomischen Lage seit Ende des Zweiten Weltkriegs abgibt, könnte trister kaum sein:

Da tritt im EU-Gründungsland Italien mit Giorgia Meloni eine Postfaschistin als Ministerpräsidentin an. Sie inszeniert sich als eiserne Kämpferin gegen Brüssel und Berlin. Für Europa sei „der Spaß vorbei“, sagt sie: Italy first.

Da ist Großbritannien, das eine für einen reifen Industriestaat beispiellose Staatskrise erlebt. Die Schuld trägt eine radikalisierte konservative Partei, die in ihrem Brexit-Wahn („Wir wollen die Kontrolle zurück“) völlig die Kontrolle verloren und sich nun mit dem Rücktritt der libertären Liz Truss bis auf die Knochen blamiert hat.

