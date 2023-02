Kommentar Kein Deal mit Intel um jeden Preis

In der geplanten Chipfabrik in Magdeburg sollen irgendwann 10 000 Arbeitsplätze entstehen.

Der Subventionswettlauf zwischen den USA und Europa um grüne Technologien führt nicht nur zu Wohlstandsverlusten auf beiden Seiten, er ist auch verrückt. Der US-Konzern Intel hält für seine geplanten Werke zu Chipproduktion in Magdeburg inzwischen Zuschüsse vom Bund von fast zehn Milliarden Euro für notwendig. Rund 10 000 Arbeitsplätze sollen irgendwann entstehen. Das sind eine Million Euro pro Arbeitsplatz.

Es ist natürlich richtig die Abhängigkeit von China in diesem Bereich zu verringern. Ein Lieferstopp hätte gravierende wirtschaftliche Schwierigkeiten zur Folge. Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sind jüngst zurecht eigens ins Saarland gereist, um den Standort für eine neue Halbleiterfabrik des US-Konzerns Wolfspeed und seines deutschen Partners ZF zu verkünden.



Doch jeder Deal muss sich ökonomisch rechnen. Auch wenn wir uns an die gewaltigen Milliardenbeträge der Doppel-Wummse und Bazookas gewöhnt haben. Es lohnt sich auch mal inne zu halten. Erpressung wäre in zu hartes Wort. Doch mit Marktwirtschaft das nichts mehr zu tun.

Konzerne wie Intel haben offenbar den Eindruck im Himmel sei Jahrmarkt und sie könnten im Subventionsrausch der Regierenden nun jeden Preis aufrufen, weil es keine Alternativen gibt. Mal ganz davon abgesehen, dass gar nicht klar ist, ob die Chips aus Magdeburg überwiegend in Deutschland und nicht vor allem auf dem Weltmarkt einsetzbar wären.

Doch so falsch eine Politik der Alternativlosigkeit schon immer war. Die Bundesregierung sollte sich überlegen, was sie mit 10 Milliarden Euro Steuergeldern noch alles anfangen könnte.

Zur Erinnerung: Zu Digitalisierung aller Schulen in Deutschland wurden in der Corona-Krise fünf Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die Kreidezeit zu beenden. Mit der Hälfte des Geldes für Intel wäre also eine Revolution der deutschen Schullandschaft möglich.

Man stelle sich auch vor, die Politik würde all das Geld in die berufliche Bildung im Handwerk oder die Forschungsförderung im Mittelstand stecken. Was wäre das für ein Booster für den Wohlstand in Deutschland. Bundeskanzler Scholz hat in seiner Regierungserklärung gesagt: Ein Subventionswettlauf mit den USA wäre sicherlich der falsche Weg. Das gilt erst recht für die Chipfabrik in Magdeburg.



