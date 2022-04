Kommentar Keinen interessiert die Zahl neuer Start-ups – wenn das nächste SAP dabei ist

Vielen wird die Zahl der neu gegründeten Start-ups in Deutschland wieder einmal zu gering sein: 3348 waren es im Jahr 2021 laut einer Auswertung der Analysefirma Startupdetector. Das sind zwar elf Prozent mehr als im Vorjahr.

Doch anderswo entwickelt sich die Start-up-Landschaft auf den ersten Blick vielversprechender. Gemessen an der Zahl der Einwohner erreichte Deutschland bei den Neugründungen europaweit zuletzt nur Platz zehn. Bliebe die Start-up-Quote im Rest Europas konstant, könnte man dieses Jahr höchstens zwei Plätze gutmachen. Aber die reinen Zahlen sind am Ende unwichtig.

Entscheidend ist vielmehr, wie erfolgreich gegründet wird. Hier machen die neuen Daten Hoffnung: Einerseits stieg die Zahl der Finanzierungen noch deutlicher als die Zahl der Gründungen. Andererseits spricht viel dafür, dass Deutschlands jüngste Start-ups mehr Innovationspotenzial mitbringen als ihre Vorgänger.

Dafür gibt es drei zentrale Anzeichen: Erstens muss in Deutschland offensichtlich niemand mehr aus Mangel an Alternativen ein Start-up gründen. Durch den Fachkräftemangel könnten die meisten Gründerinnen und Gründer hierzulande einen gut bezahlten Job bekommen.

Stattdessen kündigen sogar hochbezahlte Ingenieure und Manager, um zu gründen. Das zeigen die Zahlen: Die Gruppe der Start-ups mit Geschäftsführern zwischen 40 und 49 Jahren wuchs besonders stark. Das sind Menschen mit viel Markterfahrung, die ihre Konzernkarrieren wohl nur für einen wirklich guten Plan aufgeben.

Zweitens stimmen auch die Daten zu Gründungshotspots und Branchen zuversichtlich. Es werden nicht länger nur E-Commerce-Firmen in Berlin gegründet, die alle irgendwie das Gleiche machen. Gründungslust herrscht vor allem rund um Deutschlands Top-Hochschulen. Da wird an Künstlicher Intelligenz gearbeitet, an E-Mobilität, an Lösungen für die Energiewende. Denken Sie bei Start-ups nicht mehr an Fahrradkuriere – denken Sie an Raumschiffe.

Drittens wissen immer mehr Menschen in Deutschland heute, wie man ein Start-up zum Erfolg führt. Gründerinnen und Gründer sind Serientäter. Sie helfen sich gegenseitig und finden Angestellte, die schon mal in rasant wachsenden Firmen gearbeitet haben.

Gleichzeitig gibt es zwar keinen Grund zur Illusion: Die 3348 neuen Start-ups werden nicht alle ein neues SAP, Tesla oder Google. Manche dürfte es schon heute nicht mehr geben. Wer aber von erfolgreichen Wagniskapitalinvestoren lernt, weiß, dass das nicht schlimm ist.

Am Ende zählt nur, ob sich ein Teil der Firmen nachhaltig durchsetzt und die deutsche Wirtschaft international konkurrenzfähig hält. Die neuen Zahlen zeigen, dass die Quote dieser Erfolgsgeschichten steigen wird.

