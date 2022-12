Kommentar Kostenreduktion und Stellenabbau allein reichen nicht – auch Berater müssen die Zukunft gestalten

Krisenzeiten sind Beraterzeiten: Doch jetzt kommt es darauf an, nicht nur Kosten zu senken, den Cashflow zu optimieren oder gar Personal abzubauen.

McKinsey und andere Berater setzen verstärkt auf Restrukturierung.

„Die Berater kommen!“ – dieser Ausruf verbreitete in früheren Krisen in vielen Firmen vor allem Angst und Schrecken. Die Berater rückten mit kleineren oder größeren Truppen an, verschanzten sich in ein paar Konferenzräumen, und sie kürzten und kappten, was zu kürzen und zu kappen war. Das Ergebnis: die Kosten runter, Personal raus, das Management, zurückgelassen mit einer Zukunftsvision auf Powerpoint, endgültig verunsichert. Und tschüss.

So sollte es nicht mehr laufen, und es gibt gute Gründe dafür, dass es so auch nicht mehr laufen wird. Die Berater haben sich in den letzten Jahren selbst stark transformiert. Selbst die größten Strategen von McKinsey, Boston Consulting und Bain denken inzwischen die Umsetzung mit, übernehmen diese, sofern gewünscht, mit eigenen Leuten. So finden sich heute in vielen Konzernen sogar Interimsmanager von Beratern. Geschuldet ist das natürlich auch dem Fachkräftemangel.