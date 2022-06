Kommentar Landwirte bekommen drei Mal mehr EU-Geld als Forscher: Diese Schieflage ist Europas Erblast

Klimawandel, Pandemie und Ukrainekrieg kosten Milliarden. Doch die EU schränkt ihren Spielraum ein – weil sie Interessen einer Lobbygruppe massiv übergewichtet.

Mit der hohen Inflation zeichnet sich bereits das nächste Problem ab. (Foto: dpa) Landwirt bei der Arbeit

Wer wissen will, was in Europa schiefläuft, muss sich nur den EU-Haushalt anschauen. Größter Einzelposten im Etat der Europäischen Union ist und bleibt der Agrarsektor. Mehr als fünfzig Milliarden Euro will die EU-Kommission im kommenden Jahr in die Landwirtschaft pumpen, so sieht es der Budgetplan vor, den Haushaltskommissar Johannes Hahn am Dienstag vorgelegt hat.

Selbst wenn man das Argument gelten lässt, dass die Versorgungssicherheit nicht allein dem Markt überlassen werden darf, wofür es angesichts der Blockade ukrainischer Getreidefrachter durch russische Kriegsschiffe gute Gründe gibt, lässt sich kaum bestreiten: Das EU-Budget prämiert die Vergangenheit, nicht die Zukunft. So viel zum Thema grün und digital.

Die Agrarlobby kann sich auf 53,6 Milliarden Euro freuen; für Forschung und Innovation bleiben 13,6 Milliarden übrig, für „strategische Investitionen“ weitere 4,8 Milliarden.