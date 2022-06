Kommentar Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke: Die Politik führt eine Scheindebatte

Eine Verlängerung der Akw-Laufzeiten ist laut Meinung der Experten technisch gar nicht zu machen. Trotzdem führt die Politik eine endlose Diskussion.

Belgien will den Atomausstieg um zehn Jahre verschieben. Auch in Deutschland keimt die Debatte immer wieder auf. (Foto: dpa) Kernkraftwerk Doel

Immer wieder bringen einzelne Politiker eine Rückkehr der Atomkraft in Deutschland ins Spiel. Und immer wieder erteilen alle Entscheidungsträger ihnen eine Absage: das Bundesumweltministerium aus Sicherheitsgründen, das Wirtschaftsministerium aus Genehmigungsgründen und die Betreiber aus praktischen Gründen.

Was die Atomkraftbefürworter verstehen sollten, ist Folgendes: Es gibt derzeit noch drei Anlagen hierzulande, die aktuell elf Prozent der deutschen Stromversorgung stellen. Sicher, damit könnte man die rund 16 Prozent Erdgasanteil am Strom zu einem großen Teil ersetzen. Ganz so einfach ist das aber nicht.

Die Brennelemente könnten wohl noch ein paar Monate Strom über das Ende des Jahres hinaus liefern, im Frühjahr aber wäre der Brennstoff spätestens aus. Die Unternehmen haben angesichts des Ausstiegsplans keinen Vorrat. Neue Brennelemente müssten also erst beschafft werden. Einer der Hauptlieferanten auch hier: Russland. Mal abgesehen davon, dass Brennelemente nicht einfach so einsatzbereit sind. Das braucht Vorbereitung und die braucht Zeit.