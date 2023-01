Kommentar Lauterbach lässt die Maske fallen – das war überfällig

Team Vorsicht hat das Nachsehen: Das Ende der Maskenpflicht in Fernzügen war überfällig. Und der Gesundheitsminister ist plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen.

In der Maskenfrage wurde es zunehmend einsam um den SPD-Gesundheitsminister. (Foto: dpa) Karl Lauterbach

Die Maskenpflicht in Fernzügen fällt im Februar. Das ist gut so. Fast jeder kann dann selbst entscheiden, ob er sich und andere schützt. So ist es in den meisten anderen Bereichen schon seit geraumer Zeit – etwa in Restaurants, Bars und Geschäften. Für vulnerable Gruppen besteht dadurch sicherlich ein Risiko. Aber Deutschland – und viele andere Länder, die das so handhaben – kommen insgesamt gut durch die Pandemie.

Verschlechtert sich die Lage in den nächsten Monaten, kann Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Pflicht genauso schnell wieder einführen, wie er sie abräumte.

Mit der Maskenpflicht in Zügen fällt auch die letzte, im öffentlichen Raum sichtbare Schutzmaßnahme gegen das Virus – mit Ausnahme von Praxen und Kliniken. Die wenigen Bundesländer, die eine solche Regel noch im öffentlichen Nahverkehr haben, streichen sie ebenfalls bis zum Februar.