Kommentar Lauterbach lässt Kiffer-Träume platzen

Was bleibt von der Cannabis-Legalisierung, wenn Lauterbach mit ihr fertig ist? Die eingedampften Pläne erfüllen nicht alle Hoffnungen, sind aber der sicherere Weg.

Bis zu drei Pflanzen sollen nach den Ampel-Plänen zuhause angebaut werden dürfen. (Foto: Getty Images) Cannabis-Pflanzen

Manchmal muss man einen Schritt zurück machen, um zwei nach vorn zu gehen. So war wohl der Gedanke von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der am Mittwoch deutlich eingedampfte Pläne für eine Cannabis-Legalisierung vorstellte. Wohlgemerkt: Pläne. Es gibt noch keinen Gesetzentwurf. Es ist also denkbar, dass Lauterbach weiter hinter das zurückweicht, was er ursprünglich angekündigt hatte und was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde.

Nun ist immerhin klar: Fachgeschäfte mit Joints und Cannabis-Schokolade wird es so schnell nicht in ganz Deutschland geben. Ebenso wenig einen kommerziellen Markt, auf den Unternehmen hofften, und damit verbundene Arbeitsplätze und Milliardeneinnahmen für den klammen Haushalt, die eine Studie im Jahr 2021 auf bis zu 4,7 Milliarden Euro taxierte. Der Schwarzmarkt wird also weiter illegale Geschäfte mit minderwertigen Produkten machen.