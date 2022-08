Kommentar Lindners Vorstoß für eine Schuldenregel für Europa weist eine große Lücke auf

Der deutsche Vorschlag zur Reform des europäischen Stabilitätspakts zeigt einen neuen Realitätssinn. Dennoch will er sein Gesicht als deutscher Sparkommissar wahren.

Der Bundesfinanzminister will die Schuldenregeln weitgehend beibehalten, aber stärker durchsetzen. (Foto: Andreas Pein/laif) Christian Lindner

Christian Lindner hat den deutschen Vorschlag zur Reform des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts vorgelegt. Zunächst einmal beugt sich der Bundesfinanzminister damit der Realität: Er akzeptiert, dass die Ein-Zwanzigstel-Regel nach der Corona-Schuldensause nicht mehr durchzuhalten ist. Die Regel sieht vor, dass ein Land seine Schulden binnen 20 Jahren auf die Maastricht-Obergrenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zurückführen muss.

Bei einem Schuldenstand von 150 Prozent wie im Fall Italien würde das einen brutalen Sparkurs bedeuten, der das Land in eine tiefe Rezession stürzte. Da die Lage in etlichen Euro-Ländern ähnlich aussieht, wäre ein Festhalten an der Ein-Zwanzigstel-Regel weltfremd. Es besteht daher breiter Konsens in der EU, dass sie abgeschafft werden muss.

Weil Lindner jedoch sein Gesicht als deutscher Sparkommissar wahren will, schlägt er eine Verschärfung an anderer Stelle vor. Er will die Vorschriften zu den mittelfristigen Haushaltszielen „verbindlich durchsetzen“, wie er sagt.