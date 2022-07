Kommentar Lohn-Preis-Spirale: Nicht das „ob“, sondern das „wie lange“ ist die Frage

Es spricht viel dafür, dass sich Inflation und Gehälter in Deutschland gerade aufschaukeln. Und wenig dagegen, dass das in absehbarer Zeit endet.

So hohe Tarifforderungen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. (Foto: dpa) Warnstreik in Ilsenburg, Sachsen-Anhalt

Wie lang liegt Ihre letzte Gehaltserhöhung zurück? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Antwort lautet: nicht so arg lang.

Zuletzt sind nicht nur die Gehälter für Spezialisten in IT oder Controlling kräftig gestiegen. Auch im Tarifbereich gab es – Beispiel Stahlbranche – so hohe Lohnabschlüsse wie seit 30 Jahren nicht mehr. In dieser Gemengelage melden auch die ersten Dax-Konzerne, dass sie ihre Gehaltsbudgets mit Blick auf die Teuerungsrate in Deutschland korrigieren – nach oben natürlich.

Die Inflation ist nun Lohntreiber. Und auch wenn sich Ökonomen noch streiten mögen: Die entscheidende Frage für die Wirtschaft ist weniger, ob nach allen Definitionen der Volkswirtschaftslehre wirklich eine Lohn-Preis-Spirale kommt. Die Frage ist: Wie lange geht diese Entwicklung noch weiter?