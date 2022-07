Kommentar Lufthansa droht der Abstieg aus der Weltliga

Das Bodenpersonal legt die Arbeit nieder, die Piloten drohen mit Streik. Die Lufthansa kann es sich nicht länger leisten, die Konflikte mit faulen Kompromissen nur notdürftig zu lösen.

Die Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit lässt zurzeit die Flugzeugführer der Kernmarke Lufthansa über Streikmaßnahmen abstimmen. (Foto: picture alliance/dpa) Piloten in einem Airbus A380 von Lufthansa

Frankfurt Kann es wirklich passieren, dass nach dem Warnstreik des Bodenpersonals an diesem Mittwoch auch die Piloten der Lufthansa-Kernmarke demnächst ihre Arbeit niederlegen – just in einer Zeit, in der die gesamte Branche mit dem Neustart nach der Pandemie kämpft? Just in der sommerlichen Urlaubshochsaison, wo die halbe Republik nach zwei Jahren Pandemiebeschränkungen die Ferne sucht? Es kann.

Die Urabstimmung läuft seit einigen Tagen. Stimmen bis Ende Juli mindestens 70 Prozent der Pilotinnen und Piloten zu, kann es ab August Arbeitskämpfe bei Lufthansa geben. Ein Streik wäre für den Konzern verheerend.

Schon ohne Arbeitskämpfe ist die Lage an vielen deutschen Flughäfen untragbar. Zwar ist es dem größten deutschen Drehkreuz in Frankfurt am vergangenen Wochenende gelungen, über Flugstreichungen und Sonderschichten die teils massiven Personalengpässe auszugleichen. Das befürchtete Chaos zum Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland blieb aus.