Kommentar Lufthansa geht bei ITA leer aus: Eine Niederlage, die keine ist

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre ein Traum der Lufthansa zerplatzt. Europas größte Airline-Gruppe darf die umworbene italienische ITA nicht übernehmen. Auf den zweiten Blick wird aus der Niederlage allerdings eine glückliche Fügung.

Der unbedingte Wunsch, in Italien noch stärker als bisher mitzumischen, hat Tradition in der Konzernführung. Schon der langjährige CEO Wolfgang Mayrhuber griff nach Alitalia, der Vorgänger-Airline von ITA. Er wurde aber von seinen Kontrolleuren ausgebremst, zu groß schien das wirtschaftliche Risiko.

Bei ITA läge der Fall anders, wurde das wieder aufgeflammte Interesse an der italienischen Staatsgesellschaft begründet. Altlasten seien weg, das Unternehmen kleiner und effizienter. Damit sei auch das wirtschaftliche Risiko überschaubar.

Doch stimmt das? Der Staat wäre als Aktionär dabeigeblieben, er würde mitreden wollen. ITA nach unternehmerischen Aspekten zu führen, wäre schwer geworden. Auch die in Italien starken Gewerkschaften hätten ihre Zurückhaltung früher oder später aufgegeben, von der Skepsis der Investoren ganz zu schweigen.

Die Absage aus Rom ist also ein Glücksfall. Sollte am 25. September eine nationalistische Partei den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten, hätte das Management womöglich selbst die Reißleine ziehen müssen.

Aus eigener Kraft wachsen

Das wäre in Italien nicht gut angekommen. So aber bleibt die Möglichkeit, nun aus eigener Kraft in Italien stärker zu werden – mit Augenmaß und überschaubarem Risiko. Das ist die bessere Strategie. Bisher ist es Lufthansa kaum gelungen, aus Übernahmen die erhofften Skaleneffekte zu heben. Die Gruppe ist nach wie vor komplex, zahlreiche Synergien bleiben ungenutzt.

Sich an dieses Problem zu machen, würde den Konzern weiter bringen als ein Zukauf in Italien. Zumal das Management seine Kapazitäten gerade sowieso besser einsetzen kann – etwa zur Befriedung der eigenen frustrierten Mitarbeiter.

