Kommentar Lufthansa sollte es in Italien ohne die ITA versuchen

Wieder einmal wird die Staatsairline Opfer einer Regierungskrise. Europas größte Airline-Gruppe sollte im italienischen Markt auf Bordmittel setzen.

Die Nachfolge-Airline von Alitalia braucht einen starken Partner, um zu überleben. Doch die Regierungskrise in Italien verzögert eine Entscheidung. (Foto: NurPhoto/Getty Images) Airbus von ITA Airways

Die Situation ist mal wieder kurios: Der italienische Regierungschef Mario Draghi will angeblich den Verkauf der staatlichen Fluggesellschaft ITA an das Duo Lufthansa und MSC verkünden – doch am selben Tag bricht in Rom eine schwere Regierungskrise aus. Abrupter wurde bisher wohl kein größerer Deal in der Luftfahrt gestoppt. Wann und ob der Verkaufsprozess wieder anläuft, ist völlig offen.

Zigmal schon hat die Politik die Planungen des ITA-Vorläufers Alitalia zwischen den Fronten zerrieben. Nun hängen die italienische Staatsairline und Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erneut in der Luft, weil die Parteien nicht in der Lage sind, dem Land eine nachhaltig stabile Regierung zu geben.