Kommentar Lust am Last-Minute-Veto: Lindners gerechter Zorn auf die EU-Kommission

Der Bundesfinanzminister und FDP-Chef liegt derzeit im Dauer-Clinch mit der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde ist daran nicht unschuldig.

Christian Lindner hat den Drang, sich als aufrechter Liberaler zu inszenieren.

Brüssel In Brüssel fällt Christian Lindner in diesen Tagen vor allem als Blockierer auf. Erst stoppte der FDP-Chef das geplante Verbrenner-Aus ab 2035. Der Vorgang löst in der Kommission und im Europaparlament immer noch Schnappatmung aus, ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht.

Auch bei der Reform der EU-Schuldenregeln bremst der deutsche Finanzminister. Einen bereits vereinbarten Kompromiss beim Finanzministertreffen am Dienstag ließ er in letzter Minute nachverhandeln. Er wollte festschreiben, dass die zahlreichen Bedenken gegen eine Aufweichung des Stabilitätspakts von der Kommission bei der Erstellung ihres Gesetzentwurfs berücksichtigt werden.

Woher kommt die Lust am Last-Minute-Veto? Eine Erklärung ist sicher Lindners Drang, sich als aufrechter Liberaler zu inszenieren, der für seine Prinzipien einsteht. Das gefällt den Stammwählern, besonders bei emotional aufgeladenen Themen wie Auto oder Staatsschulden.