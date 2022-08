Kommentar Macht um jeden Preis: Die drohende Anklage wird Trump in seinem Kampf nur bestärken

Die Demokraten hoffen nach der Razzia auf Trumps Anwesen mehr denn je, ihn mit juristischen Mitteln als Präsidentschaftskandidaten für 2024 verhindern zu können. Doch die Strategie ist riskant.

Jegliches Verfahren gegen den Ex-Präsidenten betrachten er und seine Anhänger als Angriff des ungeliebten Washingtoner Establishments auf seinen Anspruch als legitimer Führer Amerikas. (Foto: ddp/UPI) Trump-Anhänger vor dessen durchsuchtem Anwesen Mar-A-Lago

Kaum etwas beschäftigt die internationale Politik so sehr wie die Frage, ob Donald Trump in gut zwei Jahren noch einmal zur Präsidentschaftswahl antritt. Die Polykrise, die wir derzeit erleben, gibt dieser Frage eine geradezu apokalyptische Dimension.

Es ist ein Gemisch aus noch nicht überwundener Pandemie, einem ungeheuerlichen Krieg im Osten Europas und einer drohenden Eskalation des Taiwan-Konflikts, der noch einmal ein ganz anderes geopolitisches Bedrohungspotenzial mit sich bringt.

Trotz eines relativ schwachen Präsidenten Joe Biden erscheinen die USA in dieser Lage außenpolitisch als unverzichtbare Nation. Da mögen die Europäer noch so die Notwendigkeit ihrer „strategischen Autonomie“ beschwören.

Innenpolitisch allerdings zeigen sich die Vereinigten Staaten so instabil wie seit Jahrzehnten nicht: eine republikanische Partei, die in großen Teilen immer noch an Trumps Märchen vom großen Wahlbetrug glaubt und ihn weiter als den heimlichen großen Vorsitzenden der Grand Old Party hofiert.

