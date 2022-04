 Kommentar: Macron 2.0 könnte für Deutschland ein schwierigerer Partner werden

Die Franzosen haben sich mehrheitlich gegen eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Abschottung entschieden. Emmanuel Macron hat klarer als erwartet gegen Marine Le Pen gewonnen. Er bekommt eine zweite Amtszeit, als erster Staatschef seit Jacques Chirac vor zwei Jahrzehnten. Das ist zunächst einmal ein Erfolg für den Präsidenten.

Macron hat Frankreich mit wirtschaftlichen Reformen vorangebracht, von der Entwicklung haben viele seiner Landsleute profitiert. Daran ändert auch das Zerrbild des „Präsidenten der Reichen“ nichts, das ihm seine Gegner vorhalten.

Sein unbeirrter Einsatz für ein starkes und unabhängiges Europa auf der Weltbühne ist die richtige Antwort auf die globalen Umbrüche. Für Deutschland und die EU ist Macrons Wiederwahl eine gute Nachricht.

Doch die Erleichterung über den glimpflichen Ausgang darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frankreich tief gespalten ist. Macrons Spielraum in der zweiten Amtszeit ist begrenzt, sein Reformwille droht unter innenpolitischem Druck zu erlahmen.

Zur Erinnerung: Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen stimmten mehr als 50 Prozent der Franzosen für Kandidaten vom rechten oder linken Rand. In der Stichwahl holte Le Pen nun mehr als 40 Prozent, das rechtsnationale Lager hat nie besser abgeschnitten. Die Wahlbeteiligung sank erneut. Das Bollwerk gegen die Extreme wird brüchiger. Das ist beunruhigend.

Gefahr, dass Frankreich abdriftet, ist nicht gebannt

Den größten Rückhalt hat Macron den Analysen der Wahlforscher zufolge bei Führungskräften und Senioren. Arbeiter und einfache Angestellte wählen dagegen die Rechtspopulisten.

Überspitzt formuliert: Macron ist der Präsident der Rentner und Besserverdienenden; Le Pen ist die Favoritin der Franzosen, die das Land jeden Tag am Laufen halten, sich aber abgehängt fühlen. Es ist eine Kluft, die eine Gesellschaft nicht dauerhaft aushalten kann. Die Gefahr, dass Deutschlands wichtigster Partner in der EU abdriftet, ist keinesfalls gebannt.

Macron muss etwas gegen die Spaltung unternehmen – und steht dabei vor einem Dilemma. Noch am Wahlabend signalisierte er, dass er auf den Unmut in der Bevölkerung stärker eingehen wolle, sprach demütig von einem „neuen Ansatz“. Mit veränderter Kommunikation allein wird er seine Kritiker aber nicht erreichen.

Die erste Amtszeit startete Macron mit ambitionierten Struktur- und Steuerreformen, um das Land wettbewerbsfähiger zu machen und das Potenzial der Wirtschaft zu entfesseln. Diese Politik hat zu robustem Wachstum und einem starken Rückgang der Arbeitslosigkeit geführt, zu einem deutlichen Anstieg ausländischer Investitionen und einer Welle von Firmengründungen.

Statt den bisherigen Weg fortzusetzen, könnten die Erfahrungen der Wahl den Präsidenten dazu verleiten, die Gräben im Land mit staatlichen Ausgabenprogrammen zuzuschütten. Macron hat schon durchblicken lassen, das von Le Pen gesetzte Kaufkraft-Thema in den kommenden Monaten zur Priorität zu machen. Dabei zeigen Studien, dass das verfügbare Einkommen der Franzosen in den vergangenen fünf Jahren unter ihm stärker gestiegen ist als unter seinen beiden Vorgängern.

Wichtige Aufgaben drohen auf der Strecke zu bleiben

Der Druck für einen Politikwechsel würde noch größer, sollte seine Partei bei der Parlamentswahl im Juni keine eigene Mehrheit bekommen und Macron sich beispielsweise mit dem Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon arrangieren müssen. Wichtige Aufgaben, allen voran eine Reform des französischen Rentensystems, drohen auf der Strecke bleiben.

Auch die EU-Agenda des Präsidenten könnte in den Hintergrund rücken. Und die in der Schlussphase des Wahlkampfs ausufernden sozialen Versprechen von Macron lassen Zweifel aufkommen, dass Frankreich es ernst meint, mit Blick auf den Schuldenstand von inzwischen 115 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu einer solideren Haushaltspolitik zurückzukehren.

Noch ist die Freude in Berlin über Macrons Wiederwahl groß, Bundeskanzler Olaf Scholz rief seinen Kollegen am Sonntagabend als erster ausländischer Gratulant an. Der französische Präsident könnte sich in seiner zweiten Amtszeit für Deutschland aber als unbequemerer Partner erweisen.

Mehr: Aufatmen in Brüssel und Berlin – Macron setzt sich deutlich gegen Le Pen durch