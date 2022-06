Kommentar Macrons Macht bröckelt

Der französische Präsident wollte den Gegensatz zwischen Rechten und Linken überwinden. Bekommen hat er bei den Parlamentswahlen eine neue Konfliktlinie, die seine zweite Amtszeit belastet.

Der Präsident gibt seine Stimme bei der Parlamentswahl ab. (Foto: REUTERS) Emmanuel Macron

Emmanuel Macron lässt sich nur schwer mit den gängigen politischen Kategorien fassen. In Frankreich halten Rechte den Präsidenten für zu links, Linke dagegen für zu rechts. In Deutschland erhält er oft das Etikett „liberal“ – was wiederum nicht zur starken Rolle passt, die er dem Staat in der Wirtschaft beimisst.

Vielleicht kann man sagen: Macron ist die radikale Mitte. Die Rhetorik des „Sowohl-als-auch“ und das Versprechen pragmatischer Politik jenseits traditioneller Parteilinien verhalfen ihm an die Macht. Fünf Jahre später, das hat sich nach den Parlamentswahlen gezeigt, stößt die Methode Macron aber an ihre Grenzen.