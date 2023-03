 Kommentar: McKinsey und Co. sind selbst ein Fall für Unternehmensberater

Düsseldorf Sie gelten als Klasse für sich: die Berater. Sie müssen qua Anspruch schlauer, kreativer und schneller als ihre Kunden sein, und damit als alle anderen. Sonst können sie keinen Rat erteilen und ihre Beratungsleistung nicht für viel Geld verkaufen.

Doch nun stehen bei der weltgrößten Strategieberatung McKinsey und der weltweit mitführenden IT-Beratung Accenture erstmals Entlassungen im größeren Stil an: bis zu 2000 Mitarbeiter bei McKinsey und bis zu 19.000 Mitarbeiter bei Accenture. Und das bei weiter ein- bis zweistelligen Wachstumsraten und hoher Profitabilität.

Die Strategen dieser Gesellschaften zeigen damit, dass sie keine besondere Klasse mehr sind. Es wird schließlich klar, dass sie in den vergangenen beiden fetten Jahren – nach dem Coronaeinbruch 2020 – ungezügelt gewachsen sind. McKinsey gibt sogar zu, das eigene Geschäftsmodell überprüfen zu müssen.

Die Folgen: McKinsey ist mit 45.000 Mitarbeitern heute dreimal so groß wie vor zehn Jahren. Und Accenture hat allein im deutschsprachigen Raum in den vergangenen drei Jahren mehr als ein Dutzend kleinere und mittelgroße Wettbewerber übernommen, und ist inzwischen mehr buntes Konglomerat als smarter Beratungskonzern.

Jetzt, da sich das irre Wachstumstempo verlangsamt – selbst der ärgste Konkurrent und Shootingstar der vergangenen Jahre, die Boston Consulting Group (BCG), wuchs 2022 um nur noch elf Prozent, nach 25 Prozent im Jahr 2021 – treten die verantwortlichen Managing Partner mit Entlassungen auf die Bremsen.

Willkommen im Krisen-Klub!

Zwar plant McKinsey ebenso wie Accenture keinen Kahlschlag in den operativen Einheiten, also bei den Beratern und Spezialisten mit Kundenkontakt. Deutlich mehr als die Hälfte des Stellenabbaus soll auf Mitarbeiter aus dem sogenannten „Backoffice“, also den internen Serviceeinheiten entfallen.

Moment mal, ihr wollt uns sagen, was wir zu tun haben, aber den eigenen Laden habt ihr auch nicht im Griff?

Und dennoch: Für Unruhe in den eigenen Reihen ist gesorgt, und die Kunden runzeln die Stirn. Die Berater zeigen schließlich Schwäche, sie geben zu, über Maßen eingestellt und planlos gewachsen zu sein, nicht resilient genug zu sein. Sie wären damit eigentlich ein gefundenes Fressen für Berater, insbesondere übrigens auch für Kommunikationsberater.

Die Berater müssen aufpassen, dass sie nicht zu gewöhnlich werden. Es gibt zwar sicherlich eine Art Bonding-Effekt, also eine emotionale (neue) Verbindung von Beratern und Beratenen, insbesondere auch in der ebenfalls erstmals angeschlagenen Tech-Industrie. Von wegen: Willkommen im Krisen-Klub! Jetzt könnt ihr in eigener Sache auch mal liefern und Leute entlassen. Dieser erste Effekt könnte jedoch schnell drehen in die Überlegung: Moment mal, ihr wollt uns sagen, was wir zu tun haben, aber den eigenen Laden habt ihr auch nicht im Griff?

Ob Stellenstreichungen zudem in einem eigener Aussage zufolge von den „klügsten Köpfen“ gesteuerten Geschäft und beim allüberall herrschenden Fach- und Führungskräftemangel die beste Idee sind und ausreichen, bleibt wie beim Rennfahrer, der nur bremst und nicht auch noch gegensteuert, abzuwarten.

Fakt ist: Die Berater sind auch in eigener Sache in den Niederungen des gewöhnlichen Geschäfts angekommen. Doch wie heißt es so schön: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt (und arbeitet) es sich ganz ungeniert. Wobei die Frage ist, ob der Ruf der Berater überhaupt je gut war.

