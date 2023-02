 Kommentar: Mehr Abschreckung gegen China ist nötig

Symbolträchtiger geht es kaum: Nur zwei Tage vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine ehrt Wang Yi, Chinas oberster Außenpolitiker, jenen Mann mit einem Besuch, der den Krieg zurück nach Europa brachte: Wladimir Putin. Russlands Präsident begrüßt seinen chinesischen Besucher mit weit geöffneten Armen, beide lachen. „Die Beziehungen zwischen China und Russland sind stabil wie ein Berg“, betont Wang. Begleitet werden die Szenen von der Sorge in Europa und den USA, dass Peking Moskau auch mit Waffen unterstützen will.

Spätestens mit diesem Besuch dürfte auch dem China-Optimisten klar geworden sein: Die Volksrepublik steht felsenfest an der Seite Russlands. Gleichzeitig positioniert sich Peking immer offensiver gegen die USA. Die Blockbildung, die Peking gern anderen vorwirft - sie wird von der chinesischen Staatsführung längst aktiv betrieben.

Am Freitag wird Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wahrscheinlich seinen Friedensplan für die Ukraine vorstellen. Dass China ein ehrlicher Vermittler sein könnte, glauben die wenigsten - zu Recht. China ist Partei in diesem Konflikt.

Dass Peking auch die Interessen Kiews berücksichtigt, ist nicht zu erwarten. Es wird eher darum gehen, den Ländern des globalen Südens, aber auch den Kritikern der USA und ihren Verbündeten in Europa zu zeigen: China ist die verantwortungsvoll handelnde Großmacht, die USA sind der Kriegstreiber.

Das langfristige Ziel der chinesischen Staatsführung ist – sehr vereinfacht gesagt - eine Welt, in der es zwar immer noch gewisse Regeln gibt, über deren Einhaltung jedoch die Großmächte bestimmen – allen voran China. Die chinesische Staatsführung propagiert ihre Pläne für diese neue Weltordnung immer wieder auch öffentlich – nachzulesen zuletzt etwa in dem am Dienstag veröffentlichten Papier zu Chinas „globaler Sicherheitsinitiative“.

In so einer Welt, die nicht auf der Stärke des Rechts, sondern auf dem Recht des Stärkeren beruht, wäre jedes kleinere Land der Willkür dieser Großmächte ausgesetzt. Nach dieser Denkweise ist es für Großmächte wie Russland auch legitim, Grenzen zu verschieben und sich völkerrechtswidrig fremde Staatsgebiete anzueignen.

Gegen Russland setzt sich die westliche Allianz entschlossen zur Wehr. Gegenüber Peking kann von Entschlossenheit dagegen keine Rede sein. Was die Einhaltung internationaler Regeln und was die Taiwan-Frage angeht, gilt es jetzt, Grenzen zu setzen.

Eine glaubwürdige Abschreckung, verbunden mit einem Dialogangebot – das ist die richtige Strategie. Europa und die USA müssen vor allem aus den Fehlern lernen, die sie mit Blick auf Russland gemacht haben.

Es ist daher gut, wenn die USA immer wieder auch öffentlich betonen, dass sie sehr genau hinschauen, ob Peking das Tabu bricht und Waffen an Russland liefert – und dass es verheerende Konsequenzen hätte, wenn es das täte. Gleiches gilt für einen möglichen Angriff auf Taiwan, den China nach wie vor nicht ausschließen will.

Europa und insbesondere die wichtigsten Länder Deutschland und Frankreich sollten sich dabei stärker an die Seite der USA stellen. Auch der deutschen Wirtschaft kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Die alte Formel, dass ein erfolgreiches außenwirtschaftliches Engagement der Unternehmen auch den Ländern nützt, aus denen sie stammen, sie gilt nicht mehr.

Je breiter sich die Firmen aufstellen, desto glaubhafter kann die Politik China mit Wirtschaftssanktionen drohen - immer in der Hoffnung, dass es nie dazu kommen wird.

Die russische Führung hat lange geglaubt, dass insbesondere Deutschland sich Sanktionen gegen Moskau aus Eigennutz nicht anschließen würde. Peking darf nicht den gleichen Eindruck mit Blick auf den Taiwan-Konflikt bekommen.

