 Kommentar: Mehr als 130 Milliarden Franken Verlust – Warum ein staatlicher Hedgefonds riskant ist

Das Beispiel der Schweizer Notenbank zeigt: Spekulieren auf Pump ist gefährlich. Das sollte die deutsche Regierung in der Diskussion über die Aktienrente nicht übersehen.

Die Notenbank fährt eine ungewöhnliche Geldpolitik. (Foto: imago images/Andreas Haas) Blick auf den Sitz der die Schweizer Nationalbank in Bern

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im vergangenen Jahr über 130 Milliarden Franken Verlust gemacht. Wie konnte das einer erfahrenen Notenbank passieren? Sie hat ähnlich wie manche Hedgefonds auf Pump spekuliert. Sie hat in großem Umfang eigenes Geld ausgegeben, was in der Bilanz als Verbindlichkeit erscheint, und dafür ausländische Wertpapiere gekauft, deren Kurse 2022 dann eingebrochen sind.

Die Schweiz als kleines Land mit großem Finanzplatz erlebt einen hohen Zustrom an Geld. Das treibt die Preise im Inland und beflügelt den Franken, was für viele Unternehmen zum Problem werden kann. Deswegen hält die SNB dagegen und verkauft Franken, um dessen Kurs zu drücken, zugleich schafft sie das einströmende Geld wieder aus dem Land. Das ist der Grund für die ungewöhnliche Politik der SNB.