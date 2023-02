Kommentar Mehr Glück als Governance – die Nachfolge bei SAP kommt mit fadem Beigeschmack

SAP hat einen absoluten Topmanager gefunden, um den scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden Hasso Plattner zu ersetzen. So weit der positive Teil der Nachricht.

Der negative: Die Angelegenheit hat einen ziemlich faden Beigeschmack. Denn die Leitlinien für gute Unternehmensführung wurden bei der Nachfolgeregelung weitgehend ignoriert.

Punit Renjen, der Ex-Chef des Beratungsunternehmens Deloitte, hat zweifelsohne Format. Aber mal wieder entsteht der Eindruck, der Kandidat sei eher durch Glück und Zufall im erweiterten Freundeskreis gefunden worden als durch einen organisierten Suchprozess.

Investoren haben schon seit Jahren gefordert, der mittlerweile 79-jährige Plattner solle seine Nachfolge regeln. Zu Recht wurde ein strukturierter Prozess gefordert. Es gibt aus gutem Grund einen Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK), der dafür Empfehlungen gibt. Demnach soll erst ein Kompetenzprofil für das gesamte Gremium erstellt und dann von einzelnen Mitgliedern abgedeckt werden. Das klingt einfach und nach einem Vorgehen, das jeder Investor gut nachvollziehen kann.

Auch bei SAP soll es nach vergeblicher Suche im eigenen Haus solche Kriterien gegeben haben. Doch Kriterien, die Plattner selbst mal genannt hat – nämlich, dass sein Nachfolger Deutsch sprechen und SAP Deutschland kennen sollte, spielten am Schluss offenbar keine Rolle mehr.

Vielmehr hat Plattner wohl Glück gehabt, dass Vorstandschef Christian Klein gerade noch rechtzeitig selbst einen Kandidaten vorgeschlagen oder zumindest ins Spiel gebracht hat. Und das darf nun wirklich stutzig machen.

Dass sich der Vorstandschef seinen Kontrolleur aussuchen darf, ist das Gegenteil von guter Unternehmensführung. Denn dieses Vorgehen führt das ganze Aufsichtsratskonzept ad absurdum. Und das Corporate-Governance-Gerede sowieso.

Das Verhältnis vieler börsennotierter Unternehmen zum Kodex ist ohnehin ziemlich gleichgültig: Das Einzige, was sie bei Verstößen gegen das sogenannte „Soft Law“ machen müssen, ist, diese zu begründen.

So hält man es dann eben auch. So hat es die Bundesregierung ja auch vorgelebt: Als größter Aktionär der Post hat sie es hingenommen, dass Vorstandschef Frank Appel gleichzeitig Aufsichtsratschef der Telekom wurde. Auch so einer Ämterhäufung widerspricht der DCGK. Spätestens seitdem ist der Kodex nicht mehr ernst zu nehmen.

Im Fall von SAP kann und muss Renjen jetzt beweisen, dass der Aufsichtsrat des Softwarekonzerns kein Ziemlich-beste-Freunde-Gremium ist. Um den DCGK muss man sich mehr Sorgen machen. Der hat jetzt noch mehr an Glaubwürdigkeit verloren.

