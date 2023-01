Kommentar Milliarden-Gewinn mit Wetten gegen die Tesla-Aktie? Schimpft nicht auf die Shortseller

Der Frust ist verständlich: Während Privatanleger mit der Tesla-Aktie aufgrund der hohen Kursverluste viel Geld verloren haben, haben Shortseller dort mit ihren Wetten auf fallende Kurse knapp 16 Milliarden Dollar Gewinn gemacht.

Das kann man unanständig finden: Schließlich haben die Aktien, mit denen die Shortseller ihre Gewinne erzielt haben, ihnen nie gehört. Sie haben sie sich nur gegen eine Gebühr geliehen und direkt verkauft, um sie später zu einem geringeren Preis zurückzukaufen. Und dann gibt es auch noch ungedeckte Short-Wetten, bei denen Aktien verkauft werden, ohne dass sie vorher gekauft oder geliehen wurden.

Tesla-Chef Elon Musk nennt Short-Wetten deshalb Betrug. „Du kannst keine Häuser verkaufen, die du nicht besitzt, du kannst keine Autos verkaufen, die du nicht besitzt, aber du kannst Aktien verkaufen, die du nicht besitzt!? Das ist Blödsinn“, schrieb er mal beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Dieser Argumentation kann man folgen, trotzdem sucht man sich damit nur ein Ventil. Eigentlich ist der Ärger über Shortseller völlig unbegründet.

Um das zu erklären, kann man sich der Sache von zwei Seiten nähern. Möglichkeit eins: Wir unterstellen, dass die Shortseller einen Einfluss auf die Kurse haben. Dann stellt man fest, dass Tesla zwar in diesem Jahr unter den Shortsellern gelitten, aber zuvor viele Jahren von ihnen profitiert hat.

Denn wenn die Aktien steigt statt fällt, machen Shortseller Verlust. Da die Wetten immer nur für einen begrenzten Zeitraum abgeschlossen werden, in der Regel wenige Monate, müssen die Shortseller die Aktie also zurückkaufen, um einen noch höheren Verlust zu verhindern. Sie treten also als Käufer auf und treiben den Kurs an.

Shortseller haben allein 2020 mehr als 40 Milliarden Dollar verloren

Je mehr Shortseller falsch gelegen haben, desto mehr müssen die Aktie zurückkaufen und desto höher kann die Aktien steigen – und bei Tesla lagen eine Menge Shortseller falsch. Allein im Jahr 2020 machten sie einen Verlust von fast 40 Milliarden Dollar. In jenem Jahr stieg die Tesla-Aktie um 730 Prozent. Elon Musk fand das übrigens so witzig, dass er fortan extrem knapp geschnittene Tesla-Höschen in seinem Shop verkaufte: Short-Shorts.

Glaubt man also an den Einfluss von Shortsellern auf die Kurse, muss man in Summe dankbar für ihre Existenz sein. Möglichkeit zwei ist, dass man davon ausgeht, dass die Shortseller die Kurse bei Tesla überhaupt nicht bewegen. Denn Tesla ist eine, wenn nicht die liquideste Aktie der Welt. Geshortet sind aber nur zwischen drei und vier Prozent der frei handelbaren Aktien. Die Shortseller sind also nicht mächtig genug, um eine Aktie wie Tesla allein zu bewegen.

Wer als Anleger also gefrustet ist, sollte diesen nicht bei den Shortsellern abladen. Vielleicht liegt der Kursabsturz auch daran, dass das Unternehmen aktuell nicht ideal geführt wird. Nur so eine Idee.

