Kommentar Mischung aus Traumtänzerei und Ignoranz: Uniper zeigt die Schwächen der Energiepolitik

Beim Fall Uniper geht es um weit mehr als um ein Unternehmen in wirtschaftlicher Not. Uniper ist ein Symptom für Defizite deutscher Energiepolitik. In vielen Ländern rund um den Globus sind Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts der Gasversorgungskrise von enormen Preissteigerungen betroffen und müssen fürchten, dass demnächst die Heizung kalt bleibt oder Produktionsanlagen stillstehen.

Doch Deutschland ist besonders stark betroffen. Das Land hat sich abhängig gemacht – nicht nur von russischen Gaslieferungen. Ausschlaggebend war das Bestreben, zum Vorreiter einer Energiepolitik zu werden, die den Klimaschutz über alles stellt, die Aspekte der Versorgungssicherheit und Preiswürdigkeit aber konsequent ignoriert.

Zu den Charakteristika dieser Energiepolitik zählt es, die unangenehmen Dinge auszulagern.

Atomstrom nehmen wir bei Bedarf gern aus den Nachbarländern, Kohlestrom ebenfalls. Bei der Abschaltung der eigenen Kohlekraftwerke sollte das billige Russengas als klimafreundlichere Alternative für die Stromproduktion dienen.

Das scheint zwar aus heutiger Sicht völlig illusorisch, wir halten aber an einem beschleunigten Kohleausstieg bis 2030 fest. Und die Laufzeitverlängerung der drei letzten Atomkraftwerke, die in Deutschland noch am Netz sind, wurde rasch zum Tabu erklärt.

Eine Mangelsituation, wie sie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat

Bei der Gasversorgung sind die Defizite ganz besonders offensichtlich. Leidtragende sind Privathaushalte und Unternehmen. Mit Blick auf den kommenden Winter drohen Szenarien, über die man gar nicht länger nachdenken will. Viele Menschen scheinen im Moment noch zu verdrängen, dass in wenigen Wochen eine Mangelsituation entstehen kann, wie sie Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht erlebt hat.

Auch in dieser sich anbahnenden Notlage, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck überwiegend auf pragmatische und sehr zielgerichtete Art und Weise verhindern will, müssen es doch wieder die anderen richten: Fracking-Gas aus den USA soll möglichst noch im bevorstehenden Winter dazu beitragen, die größte Not zu lindern.

>>Lesen Sie auch: Deutschlands größter Gas-Importeur bittet um Staatshilfe

Angesichts der Dramatik muss es erlaubt sein, kurz auf die Möglichkeiten im eigenen Land zu verweisen: Natürlich sind die heimischen Erdgasvorräte nicht annähernd ausreichend, um die entstandenen Lücken zu schließen. Aber man darf sie in dieser extremen Ausnahmesituation nicht einfach links liegen lassen. Es ist unverantwortlich, die Gasförderung in Deutschland systematisch zu behindern. Eine restriktive Genehmigungspraxis hat in Kombination mit wachsenden Umweltauflagen dazu geführt, dass die Unternehmen in Deutschland sich kaum mehr trauen, neue Projekte anzustoßen. Dass Deutschland auch über nennenswerte Schiefergaspotenziale verfügt – also über Vorkommen, die mittels der umstrittenen Fracking-Methode gefördert werden könnten –, spielt in der politischen Debatte keine Rolle. Der Grund ist einfach: Das Thema ist unangenehm, die Politik scheint sich zu scheuen, die Bevölkerung damit zu behelligen.

Interessantes Detail am Rande: In der sich anbahnenden Engpasssituation im vergangenen Winter hat Deutschland beim niederländischen Nachbarn mit der Bitte angeklopft, doch mehr Gas über die Grenze zu schicken, wohl wissend, dass das Nachbarland plant, die Produktion einzustellen. Auf die Idee, die hiesige Produktion auszuweiten, kam man nicht. Politisch zu heikel.

Und weil die von vielen Klimawissenschaftlern gestützte Erkenntnis, dass die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid unerlässlicher Bestandteil einer erfolgreichen Klimaschutzpolitik sein muss, unbequem ist, klammert man auch dieses Thema in Deutschland konsequent aus. Die amtierende Bundesregierung unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht von Vorgängerregierungen. Das wird dazu führen, dass deutsche Industrieunternehmen CO2 demnächst nach Norwegen oder in die Niederlande transportieren, um es dort unterirdisch zu speichern. Deutschland will sich die Hände nicht schmutzig machen, will auf Kosten anderer so grün wie möglich sein.

Dem Staat bleibt keine Wahl, als Uniper zu stützen

So kumuliert im Fall Uniper eine Mischung aus Traumtänzerei und Ignoranz, die alles andere als nachhaltig und robust ist. Natürlich ist es richtig, dass die Bundesregierung Uniper zu Hilfe eilt. Wenn das Unternehmen kollabierte, wären die Auswirkungen auf den heimischen Energiemarkt unabsehbar. Stadtwerke, die zu den wichtigsten Abnehmern von Uniper gehören, könnten reihenweise in die Knie gehen – mit unabsehbaren Folgen für die Versorgung der Bevölkerung. Es muss also rasch etwas geschehen.

Die Rettung von Uniper wird nicht die letzte energiewirtschaftliche Notoperation bleiben. Wirtschaftsminister Habeck wird – bildlich gesprochen – den Rettungswagen gar nicht mehr verlassen können.

Es gilt noch, viele Schwerverletzte zu retten. Einige davon, etwa Gazprom Germania oder die Raffinerie PCK Schwedt, sind bereits identifiziert, andere, die wir im Moment noch gar nicht kennen, werden hinzukommen.

Es gibt gute Gründe, nach der Bewältigung der akuten Krise eine realistischere, robustere Energiepolitik zu verfolgen. Die Fassade vom grünen Musterschüler bröckelte schon lange. Mit der aktuellen Zuspitzung ist sie vollends zerstört.

