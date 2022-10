Die Finanzierung der Strom- und Gaspreisbremse ist ein gewagtes Manöver. Wer die Schuldenbremse retten will, muss sie aussetzen, statt neue Nebenhaushalte zu schaffen.

Finanzminister Christian Lindner (FDP)

Berlin Der Energie-Abwehrschirm gegen die Folgen von Putins Krieg ist ein historischer Schritt. Bürger und Betriebe können womöglich bald ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen, die Inflation ist auf dem höchsten Stand seit 70 Jahren, Millionen von Menschen haben Existenzängste. In dieser Situation muss der Staat einer drohenden Vertrauenskrise etwas Großes entgegensetzen. Das hat die Koalition getan.

Allerdings ist die Finanzierung des „Doppelwumms“, wie der Kanzler die Kombination aus Strompreis- und Gaspreisbremse nennt, ein riskantes Manöver. Die Operation ist rechtlich heikel, hat eine potenzielle Zeitbombe eingebaut und führt die Schuldenbremse weiter ad absurdum.

Die Koalition will in diesem Jahr noch einmal eine Ausnahme bei der Schuldenbremse feststellen lassen, um weitere 200 Milliarden Euro Schulden aufnehmen zu können. Mit diesem Geld will sie den Energie-Abwehrschirm auffüllen, der abseits des regulären Haushalts läuft.

