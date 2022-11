Kommentar Mit ihrer Rettungspolitik machen die Regierungen der EZB das Leben schwer

Die EU-Staaten verkünden immer neue Entlastungspakete, um die Bürger im Winter zu unterstützen. Doch die expansive Fiskalpolitik droht die Inflation noch anzuheizen.

Brüssel Es ist schon fast ein Ritual: Die Energiesubventionen für Unternehmen und Haushalte müssten fiskalpolitisch neutral sein, bekräftigten die 19 Finanzminister auch am Montag wieder. Zielgerichtet und temporär sollten die Hilfen sein, damit sie nicht die Inflation treiben.

So viel zur Theorie. Die Realität sieht anders aus. Viel hilft viel, nach diesem Motto kündigen die europäischen Regierungen immer neue Entlastungspakete an. Keiner will hintenanstehen, wenn es darum geht, den Bürgern über den harten Winter zu helfen. Was dabei häufig auf der Strecke bleibt, ist das nötige Maß. Quer durch Europa findet ein regelrechter Subventionswettlauf statt.