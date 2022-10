Kommentar Musk und Precht – Das Putin-Versteher-Virus schlägt zu

Was haben Elon Musk und Richard David Precht gemeinsam? Die Frisur nicht. Die Frage, ob beide dasselbe rauchen, ginge zu tief in die Privatsphäre. Der Beruf ist es auch nicht: Musk ist ein genialer Unternehmer und Manipulator des Bitcoin-Markts, Precht dagegen Fernsehphilosoph und Autor eines Bestsellers mit dem Titel „Wer bin ich...?“ und so weiter.

Gemeinsam ist den beiden, dass sie populär sind, keine Ahnung vom Ukrainekrieg haben und Blödsinn darüber reden.

Precht schlug zum Beispiel vor, Russland eine Garantie zu geben, dass die Ukraine nicht in die Nato aufgenommen wird, um den Krieg zu beenden. Auf die Idee kann nur jemand kommen, der den Lauf der Ereignisse und vor allem die Motivation auf russischer Seite konsequent ignoriert hat.

Musk wiederum meinte leutselig, die Leute in den von Russland beanspruchten Gebiete sollten selbst entscheiden, was sie wollen. Das ist Ahnungslosigkeit pur angesichts der gefakten Referenden, die dort gerade stattgefunden haben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dass Musk mitunter nicht so genau überlegt, was er sagt – außer, er will den Bitcoin-Kurs hochjagen –, ist nicht neu. Aber seine neueste Äußerung bringt ihn in die Nähe von Kräften, die mit Russlands Staatschef Wladimir Putin liebäugeln und ein gestörtes Verhältnis zur Demokratie haben.

Was heißt „intellektuell“?

Und jetzt zurück zu Precht und der Frage: „Wer bin ich …?“ Precht gilt als Intellektueller und gehört damit zu einer Spezies, in der das Putin-Versteher-Virus besonders ansteckend zu sein scheint.

Was zu der Frage führt: Was heißt eigentlich „intellektuell“? Bedeutet das per se auch „intelligent“? Das wäre knapp daneben. Oder ist gemeint, dass Intellektuelle sich grundsätzlich auch für intelligent halten? Das kommt der Sache schon näher.

Die Lösung ist vielleicht: Es ist der Glaube, durch gefühlt überlegene Intelligenz über Faktenkenntnis erhaben zu sein. Auch das verbindet vermutlich Precht und Musk.

Mehr: „Kein Ukrainer wird ihren Tesla-Mist kaufen“ – Musks „Friedensplan“ sorgt für Empörung in der Ukraine