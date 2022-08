Kommentar Mut zum Neustart: Die wichtigste Qualifikation der Zukunft ist Flexibilität

Berlin Handwerker sind Mangelware, Erzieherinnen fehlen, ebenso wie Pflege- und IT-Fachkräfte oder Berufskraftfahrer. Rund 1,9 Millionen offene Stellen zählt das Forschungsinstitut IAB, von 540.000 fehlenden Fachkräften berichtet das Institut der deutschen Wirtschaft, mit steigender Tendenz.

Trotz des Ukrainekriegs und des Energiepreisschocks, trotz der Angst vor einer neuen Rezession schafft die deutsche Wirtschaft Arbeitsplätze wie kaum je zuvor. Wirklich überraschen kann das neue Jobwunder nicht. Ein Teil des zusätzlichen Bedarfs ist politisch induziert. Um die Klimaziele zu erreichen, werden Sanitär- und Klimatechniker gebraucht oder Monteure, die Solaranlagen auf die Dächer schrauben.

Die Aufnahme von Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan und aktuell aus der Ukraine lässt den Personalbedarf in Kitas und Schulen wachsen. Einwanderer helfen, Arbeitskräfteengpässe zu beheben und das Sozialsystem zu stabilisieren, brauchen aber ihrerseits wieder Wohnraum, den Bauarbeiter erst noch schaffen müssen.

Ein Teil des Bedarfs ergibt sich zudem schlicht aus der Demografie. Weil die Gesellschaft altert, werden im Gesundheitswesen und der Pflege mehr Beschäftigte benötigt.

Fehlentwicklungen aus der Vergangenheit rächen sich jetzt, etwa der lange verbreitete Irrglaube, dass sich nur mit Abitur und Studium ein erfolgreicher Berufsweg einschlagen lässt. Oder die fatale „Geiz ist geil“-Mentalität, die die Kunden ins Restaurant oder an den Billigflug-Schalter getragen hat – mit der Konsequenz, dass sich Köche oder Check-in-Mitarbeiter nach Corona lieber Jobs gesucht haben, mit denen sich mehr verdienen lässt.

Umorientierung von Beschäftigten erforderlich

In der Pflege hat sich zwar bei der Bezahlung einiges getan, aber die Arbeitsbedingungen sind immer noch zum Davonlaufen. Rasche Abhilfe ist nicht in Sicht, eine Ausbildung in Handwerk, Pflege oder Informatik dauert Jahre.

Das inländische Potenzial ist begrenzt, Teilzeitquoten lassen sich nicht beliebig steigern, Arbeitslosen fehlt oft die passende Qualifikation oder sie leben nicht dort, wo es freie Stellen gibt. Die akutesten Personalengpässe sind nur mit gezielter Zuwanderung zu lösen. Sie allein wird aber nicht reichen.

Erforderlich ist auch eine Umorientierung von Beschäftigten in Berufen, in denen durch Digitalisierung oder Klimawende Jobs wegfallen. Selbst wenn eine Berufswechsel mit Einkommenseinbußen verbunden sein sollte, wird womöglich kein Weg daran vorbeiführen. Sonst steht Deutschland irgendwann vor der paradoxen Situation eines zunehmenden Fachkräftemangels bei gleichzeitig steigender Arbeitslosigkeit.

