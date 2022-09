Die US-Notenbank hält die Inflation für gefährlicher als die Rezession. Das heißt für die Börsen: Der Tiefpunkt der Stimmung ist noch längst nicht erreicht.

Für den Aktienmarkt ist noch klarer als vorher: Der Höhepunkt der Straffung ist noch nicht erreicht. (Foto: Reuters) Fed-Chef Jerome Powell

Der US-Aktienmarkt hat sich am Mittwoch als Reaktion auf die Entscheidung der US-Notenbank (Fed) nach kurzem Hin und Her entschlossen, auf Minuskurs zu gehen. Das war alles andere als erstaunlich. Nicht wegen der Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte – die war erwartet worden.

Aber Powell hat in der Pressekonferenz alle drängenden Fragen, ob seine Geldpolitik zu einer Rezession führen könnte, ins Leere laufen lassen – und gleichzeitig die Prognose für die US-Konjunktur drastisch nach unten korrigiert. Seine Hauptbotschaft: Inflation ist schlimmer als Rezession. Nur zurückhaltend deutete er an, es müsse nicht ganz so schlimm werden wie in früheren geldpolitischen Zyklen. Ansonsten gab er den „Falken“, den strengen Geldpolitiker.

