Kommentar Nach Spionage: Es gilt, eine neue Kubakrise zu verhindern

Der diplomatische Eklat um den Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Überwachungsballons über US-Gebiet verdeutlicht den fragilen Zustand der Beziehungen zwischen den beiden Atommächten. Die Gefahr wächst, dass sich sowohl in den USA als auch in China die Überzeugung festsetzt, dass eine militärische Auseinandersetzung zwischen den beiden Supermächten unvermeidlich ist.

Manch ein Experte fühlt sich bereits an die Kubakrise im Jahr 1962 erinnert. Damals drohte ein Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion.

Eine derartige Eskalation zwischen den Atommächten USA und China muss um jeden Preis vermieden werden. Die Lehren aus der Kubakrise könnten dabei helfen, den aktuellen Konflikt zu entschärfen: Gesprächskanäle müssen unter allen Umständen offen gehalten werden, um eine weitere Verschärfung der Situation zu verhindern.

Deshalb war die Absage der geplanten Peking-Reise von US-Außenminister Antony Blinken falsch. Insbesondere wenn es zutrifft, dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping einem Treffen zugestimmt hatte. Das wäre ein bemerkenswertes Signal der Staatsführung gewesen.

In den USA schien man dagegen überzeugt, dass von Blinkens Besuch in China nicht viel zu erwarten ist. Vielmehr befürchtete die Regierung von Präsident Joe Biden offenbar, dass diplomatische Gespräche mit der autokratischen chinesischen Führung innenpolitisch gegen die regierenden Demokraten verwendet werden könnten.

Denn in der US-Politik ist China bereits jetzt ein „toxisches Thema“. Mit einer Annäherung an die Volksrepublik ist in den USA momentan politisch nichts zu gewinnen. Die Anti-China-Rhetorik dürfte sich sowohl bei Demokraten als auch Republikanern im nahenden US-Wahlkampf weiter verschärfen.

China-Ballon über US-Gebiet provoziert

Keine Frage, ein chinesisches Flugobjekt im US-Luftraum ist eine Provokation, noch dazu über militärisch sensiblem Gebiet. Dass es sich dabei um einen zivilen Forschungsballon handelt, wie China beteuert, ist unglaubwürdig. Zumal in der Ein-Parteien-Diktatur der Übergang zwischen ziviler und militärischer Nutzung fließend ist.

Die durch den Ballon ausgelöste Eskalation wirft dennoch Fragen auf: Warum flog er ausgerechnet jetzt über US-Gebiet? Warum machte das Pentagon seine Entdeckung erst kurz vor dem geplanten Blinken-Besuch publik, obwohl das verdächtige Objekt schon früher geortet wurde? Warum schlägt die Entdeckung so große Wellen, wenn derartige Fluggeräte aus China bereits in den vergangenen Jahren über US-Gebiet aufgetaucht sind? Haben wir es ganz buchstäblich mit einem Testballon zu tun, mit dem Peking testen will, wie weit man gehen kann?

Dass sich die beiden Weltmächte gegenseitig ausspähen, wird niemanden überraschen. Spionage gehört zum politischen Handwerk, erst recht für zwei Nationen, die um die globale Vormachtstellung ringen. China ist für die USA die größte geopolitische Bedrohung, und die Chinesen werfen den Amerikanern vor, den Aufstieg der Volksrepublik mit einem neuen kalten Krieg zu behindern.

Die wechselseitigen Provokationen werden häufiger. Bidens Beteuerung, Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs zu verteidigen, bringt Chinas Staatsführung in Rage. Die Kommunistische Partei betrachtet die selbstverwaltete Insel als Teil ihres Territoriums und drängt auf eine „Vereinigung“, notfalls mit Gewalt.

Mit ihrem Taiwan-Besuch nahm Nancy Pelosi, damals Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, eine Eskalation des Konflikts in Kauf. China reagierte mit einer beispiellosen militärischen Kraftdemonstration der Volksbefreiungsarmee in der Taiwanstraße. Pelosis Nachfolger Kevin McCarthy hat angekündigt, ebenfalls nach Taiwan zu reisen.

Militärische Präsenz im Südchinesischen Meer

China wiederum erhebt nicht nur gegenüber Taiwan, sondern auch in weiteren Teilen des Südchinesischen Meers immer aggressiver Gebietsansprüche. Doch auch die USA bauen ihre militärische Präsenz in der Region aus. Zuletzt sicherten sie sich den Zugang zu zusätzlichen Militärstützpunkten auf den Philippinen. Auch den militärpolitisch ausgerichteten Zusammenschluss mit Japan, Indien und Australien unter dem Namen Quad sieht Peking als Bedrohung.

Für Streit sorgt zudem Chinas rhetorische Rückendeckung für Russland. Die Staatsführung beschuldigt die USA den Ukrainekrieg mit ausgelöst zu haben. Die US-Regierung verdächtigt China, seinen Partner Wladimir Putin heimlich zu unterstützen.

Zuletzt haben die Amerikaner auch die wirtschaftlichen Daumenschrauben angezogen. Die US-Regierung will China den Zugang zu Hightech-Halbleitern erschweren und verhängt immer härtere Technologiesanktionen. Auf diese Weise soll die Modernisierung des chinesischen Militärs verhindert werden, heißt es aus Washington. Die Niederlande und Japan haben sich, auch auf Druck der USA, den Ausfuhrbeschränkungen von modernen Maschinen zur Chipproduktion angeschlossen. In Europa wächst die Sorge, in den Konflikt hineingezogen zu werden.

Das Verhältnis der beiden Weltmächte ist so schlecht wie seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 nicht mehr. China und die USA müssen gerade jetzt im Gespräch bleiben, auch über die heikelsten Themen wie Taiwan. Es gilt eine neue Kubakrise zu verhindern.

