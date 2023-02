Kommentar Nancy Faesers Kandidatur ist ein gewagtes Manöver

Die SPD-Politiker wird Spitzenkandidatin, während sie ihr Amt als Bundesinnenministerin behält. Mit diesem Vorgehen untergräbt die Ministerin ihre Siegchancen in Hessen.

Die Bundesinnenministerin war fast 20 Jahre in der Landespolitik zu Hause. (Foto: dpa) Nancy Faeser

Nancy Faeser wird SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Herbst in Hessen. So weit, so gut und absehbar. Das Problem: Faeser will Bundesinnenministerin bleiben und nur nach Hessen gehen, wenn sie die fast 25-jährige CDU-Herrschaft beendet und Ministerpräsidentin wird, also die Wahl gewinnt.

So jedenfalls hat die Ministerin es mit dem Kanzler abgesprochen. Es ist ein gewagtes Manöver. Nicht etwa, weil Faeser mit ihrer Doppelrolle als Innenministerin und Spitzenkandidatin überfordert wäre und das Amt darunter zu leiden hätte, wie nun vielfach moniert wird.

Eine Innenministerin hat ohne Frage sehr viele und sehr verantwortungsvolle Aufgaben: Faeser muss die Cyberkriminalität bekämpfen, den Terrorismus eindämmen, die Einwanderung steuern. Ihre Kandidatur deshalb aber zum Problem zu erklären mutet einigermaßen skurril an.