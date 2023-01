Kommentar Neue Stellenstreichungen in Köln: Ford spielt mit der Zukunft

Ford will in Köln Tausende Stellen streichen und das Entwicklungszentrum in der Domstadt verkleinern. Damit gefährdet der Autobauer die Zukunft der Europa-Tochter.

Ford-Beschäftigte am Montag in Köln: Mehrere Tausend Arbeitsplätze könnten einem neuen Sparprogramm zum Opfer fallen. (Foto: dpa) Ford-Beschäftigte in Köln bangen um ihren Arbeitsplatz

Düsseldorf Die Entwicklungsabteilung ist das Herz eines jeden Automobilherstellers. Die Ingenieure arbeiten dort an der Zukunft. Sie entwerfen jene Modelle, mit denen ein Autohersteller einige Jahre später sein Geld verdienen soll.

Für Ford spielt das in Europa offenbar keine Rolle mehr. Die exakten Zahlen liegen zwar noch nicht vor. Aber es gibt keine großen Zweifel mehr daran, dass noch in diesem Jahr etwa zwei Drittel der Entwicklungsingenieure gehen müssen. Der US-Autokonzern hat einen neuen Sparkurs für seine defizitäre Europaabteilung ausgerufen und will deshalb den Stellenplan im Kölner Entwicklungszentrum zusammenstreichen.

Die US-Zentrale sieht die Zukunft in der stärkeren Konzentration der Entwicklungsarbeiten in den USA. Dort sollen verstärkt Weltautos entstehen. Für regionale Besonderheiten wie etwa in Europa bleibt damit weniger Platz. Auch europäische Kunden sollen sich künftig stärker am US-Geschmack orientieren.

Ford will Entwicklung konzentrieren