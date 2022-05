Kommentar Neues Klimageld: Heils Vorschlag ist ein Etikettenschwindel

Hubertus Heil war einst ein pragmatischer Wirtschaftspolitiker. Wie jeder Sozialdemokrat wollte er die Welt ein Stück gerechter machen, anders als viele Sozialpolitiker wusste er aber stets: Die Mittel für Sozialausgaben sind endlich.

Doch als Sozialminister mutiert Heil immer mehr zum Wünsch-dir-was-Politiker. Jüngstes Beispiel ist sein neuer Vorstoß für ein Klimageld. Dieser ist sozialpolitisch so einfallslos, wie er an politischer Kaltschnäuzigkeit kreativ ist.

Grundsätzlich ist das Klimageld eine richtige Idee. Es soll den steigenden CO2-Preis abfedern und Anreize setzen, Energie zu sparen. Dabei einen sozialen Ausgleich zu schaffen ist ebenso sinnvoll, weil die Bekämpfung des Klimawandels mit erbitterten Verteilungskämpfen einhergeht.

Doch Heil geht es bei seinem neuen Vorschlag nicht ums Klima, sondern um Wähler-Beglückung. Durch die Hintertür etikettiert er das Klimageld in ein Entlastungspaket für Einkommen um, die unter den hohen Energiepreisen leiden.

Die politische Motivation dahinter ist offensichtlich: Die SPD ist überzeugt, die Wahl in NRW verloren zu haben, weil sie die Inflation im Wahlkampf nicht ausreichend zum Thema gemacht hat.

Löcher werden mit Steuergeldern gestopft

Deshalb wollen die Sozialdemokraten vor der Wahl in Niedersachsen Beruhigungspillen verteilen. Die SPD schreitet damit konsequent auf einem Politikpfad der schlechten Entscheidungen voran: Weil sie die ersten Entlastungspakete wegen mangelnder Zielgenauigkeit verhunzt hat, meint sie nun, mit noch größeren Maßnahmen die Löcher der vorherigen Projekte stopfen zu müssen.

Wer das alles bezahlen soll? Eine Antwort auf diese Frage bleibt Heil schuldig. Die Einnahmen aus dem CO2-Preis jedenfalls, die er nennt, sind schon doppelt und dreifach verplant.

Sozialtransfers über Schulden zu finanzieren, wie bei den ersten beiden Entlastungspaketen, wäre der endgültige Einstieg in eine Voodoo-Finanzpolitik. Falls Heil aber doch noch den Anspruch an sich hat, mehr zu sein als ein reiner Umverteilungsminister, könnte er seinen gigantischen Sozialetat nach Sparmöglichkeiten durchforsten.

Der Vorschlag Heils fällt just in die Zeit, in der die Mittel der Ampel knapp werden, weil sie ab 2023 wieder die Schuldenbremse einhalten will. Das Klimageld wird damit für die neue Regierung zu einer Belastungs- und vor allem für Bundesfinanzminister Lindner zur großen Bewährungsprobe: Er muss jetzt den Beweis antreten, dass die FDP auch unter dem Druck der politischen Großwetterlage das marktwirtschaftliche Korrektiv zu Rot-Grün ist.

