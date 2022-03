Kommentar Niemand ist ohne Schuld in dieser Kriegstragödie – mit Ausnahme der Ukrainer selbst

Die russische Invasion wird am Ende nur Verlierer kennen: den Westen, der jetzt seine Einheit beschwört, die Ukraine – und allen voran Russland selbst.

Die Stadt Mariupol ist stark umkämpft. (Foto: AP) Ostukraine

Der unvorstellbare Krieg geht in die vierte Woche – und es fehlt die Fantasie für ein Szenario, in dem Wladimir Putin wie ein Sieger aussehen könnte. Daran ändert auch alle militärische Überlegenheit nichts. Daran ändert auch die immer wieder aufkeimende Hoffnung auf eine Verhandlungslösung nichts.

Die Liste der Rückschläge für Putin ist lang: Russlands so gefürchtete Streitkräfte stehen blamiert da. Auch ein Wladimir Putin wird vor seinem Volk irgendwann Rechenschaft ablegen müssen für die Tausenden Gefallenen, oft junge Menschen, für einen völkerrechtswidrigen und grausamen Krieg, dessen Sinn sich niemandem erschließt.

Die zunehmend unerträgliche Repression in Russland selbst treibt die kulturelle und wissenschaftliche Intelligenzija außer Landes. Sie flüchten vor einer Politik Orwell’schen Ausmaßes. Das „Wahrheitsministerium“ streicht den „Krieg“ per Dekret aus dem öffentlichen Diskurs. Bei Zuwiderhandlung drohen 15 Jahre Straflager. Und all jenen Menschen, die nicht fliehen wollen oder können, droht aufgrund von Sanktionen und Isolation die Verarmung.

