 Kommentar: Olaf Scholz ist spät dran – für Europa wird es eng in Südamerika

Brüssel und Berlin müssen sich dringend stärker engagieren in der Region. Dabei geht es nicht nur um die Sicherung von Rohstoffen.

Viele der Pfründe sind bereits verteilt, chinesische Firmen investieren seit Jahren massiv in die Region. (Foto: dpa) Der Bundeskanzler besucht Lateinamerika

Die deutsche Wirtschaft beklagt zu Recht, dass Berlin Südamerika zu lange zu stark vernachlässigt hat. Mehr als ein Jahr hat es auch bei Olaf Scholz gedauert, bis er sich in seiner Funktion als Bundeskanzler zu einer Reise in die Region aufgemacht hat.

Sicher, allein die Reisezeit dorthin ist sehr lang, die Ukrainekrise dominiert seit fast einem Jahr alles politische Handeln und das Verhältnis zu Südamerikas wichtigster Volkswirtschaft Brasilien war unter dem bisherigen Präsidenten Jair Bolsonaro angespannt.

Doch mit dem Regierungswechsel in Brasília ist es höchste Zeit, dass Südamerika stärker in den Fokus von Berlin und Brüssel rückt. Denn viele der Pfründe sind bereits verteilt, chinesische Firmen investieren seit Jahren massiv in die Region. Dabei geht es Peking nicht nur um die Versorgung der eigenen Bevölkerung mit Nahrungsmitteln oder Futter für die Viehwirtschaft. China will sich Rohstoffvorkommen sichern und zudem seinen politischen Einfluss in der Region ausweiten.