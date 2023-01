Kommentar Olaf Scholz und die Weinbergschnecken

Olaf Scholz ist kein Mann der großen Worte. Seine öffentlichen Auftritte gleichen eher den Tarnnetzen der Bundeswehr, die so unauffällig sind, dass sie in ihrer Umgebung fast verschwinden.

Nur einmal, da prägte der Kanzler einen Begriff, der seither die Debatten bestimmt: Die von ihm nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ausgerufene „Zeitenwende“.

Vielleicht ist ihm solche Begriffsschöpfung bei seinem Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum erneut geglückt. „This is the new Deutschland-Geschwindigkeit“, hatte Scholz in Davos ausgerufen. Die Welt solle Deutschland an diesem neuen Tempo messen. Er meinte damit die fix angeschlossenen Flüssiggasterminals und den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien.

Doch da ging ein Raunen durch den Saal in Davos, weil natürlich niemand an Flüssiggas dachte. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer hatten vor allem Leopard-2-Panzer vor Augen, zu deren Lieferung in die Ukraine sich Deutschland tagelang nicht äußern wollte, um am Ende dann doch zu liefern. Über die „Deutschland-Geschwindigkeit“ könne man „wirklich nur laut lachen“, sagte ein europäischer Banker nach der Rede des Kanzlers in Davos.

Vielleicht musste der Banker neben der Panzerdebatte auch an die Deutschland-Geschwindigkeit der Deutschen Bahn denken, deren Züge im vergangenen Jahr so unpünktlich fuhren wie noch nie.

Oder die Deutschland-Geschwindigkeit, mit denen gerade die Funklöcher neben den Bahnstrecken geschlossen werden, auf dass man irgendwann wenigstens telefonisch seine aktuelle Verspätung durchgeben kann.

Deutschland wird immer schwerfälliger

Ob beim Glasfaserausbau, an den Kontrollstellen der Flughäfen, bei der Fachkräftesicherung – die Deutschland-Geschwindigkeit ist eigentlich überall zu besichtigen. Je öfter Vertreter der Bundesregierung nun von diesem neuen Tempo sprechen – auch Finanzminister Christian Lindner tut dies neuerdings immer mal – desto klarer wird, wie langsam Deutschland eigentlich geworden ist. Und wie schwerfällig.

Gründe dafür gibt es viele. Die Demografie gehört sicher dazu. In einem Land, in dem das Medianalter der Wählerinnen und Wähler bei Mitte 50 liegt, ist das Interesse an der Vergangenheit mitunter ausgeprägter als an der Zukunft. Der dringend nötige Umbau der Rentenversicherung in ein nachhaltiges System mit ernst zu nehmendem Aktienanteil? Am Ende blieb nur noch ein Reförmchen übrig. Förderung von Investitionen in Technologien wie Kernfusion, Quanten-Computing oder Biotech? Nur mit größter Vorsicht. Klingt alles unheimlich. Soll lieber China machen.

Doch der eigentliche Pacemaker in Sachen Deutschland-Geschwindigkeit heißt Bürokratie. Immer neue Vorschriften und Gesetze hemmen den Aufbruch, der dafür von der Politik umso inniger beschworen wird.

Wenn ein Gründer eine neue Finanzierungsrunde abschließen will, muss er mitunter 800 Seiten Papier ausdrucken. „Die fehlende Digitalisierung und steigende Bürokratie in der Verwaltung bremsen die Unternehmen, die jetzt zum Beispiel in erneuerbare Energien investieren wollen“, sagt Lutz Goebel, Unternehmer und Vorsitzender des Normenkontrollrats.

Ausgerechnet bei der dringend notwendigen Digitalisierung der Behörden beobachten wir einen ganz eigenen Umgang mit der Deutschland-Geschwindigkeit: Weil es zu langsam vorangeht, bauen die Verantwortlichen einfach den Tacho aus und werfen ihn während der Fahrt aus dem Fenster. Hoffentlich trifft er nicht eine der links und rechts überholenden Weinbergschnecken.

Heißt konkret: Nachdem Bund und Länder ihr selbst formuliertes Ziel verfehlt haben, bis Ende 2022 Hunderte Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren, zieht das Bundesinnenministerium unter Nancy Faeser (SPD) die Konsequenzen.

Künftig soll es gar keinen Zeitplan mehr für die Bereitstellung eines digitalen Angebots für Bürger und Unternehmen geben. Der Vorteil: Nicht gesetzte Ziele kann man auch nicht verfehlen. So wie bei der Bahn ausgefallene Züge ja auch nicht als verspätet gelten.

All das hat ökonomische Folgen. Das bewunderte Mainzer Pharmaunternehmen Biontech hat kürzlich entschieden, seine Krebsforschung im Ausland zu stärken. Bayer wiederum bewegt den Schwerpunkt seiner Pharmaforschung Richtung USA, weil das Klima in Europa zu „investitionsunfreundlich“ geworden sei.

Die kurzfristige Konjunkturkrise mag vom Tisch sein, diese Woche hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die Rezession abgesagt – wie es das Handelsblatt seit Monaten prophezeite. Aber langfristig erscheinen die wirtschaftlichen Aussichten angesichts der neuen Deutschland-Geschwindigkeit eher trüb. Ich wäre glücklich, wenn ich mit dieser Prognose danebenläge.

