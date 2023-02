Kommentar Peking kann kein ehrlicher Vermittler im Ukraine-Krieg sein

Es werden zunehmend Stimmen laut, China solle als Vermittler agieren. Doch schon die Vorstellung ist absurd, die Volksrepublik ist kein ehrlicher Makler.

China übernimmt das Narrativ Russlands. (Foto: via REUTERS) Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jingping

Neben dem Kriegsbeginn in der Ukraine jährt sich in diesem Monat noch ein weiteres bedeutendes internationales Ereignis: Die Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung Russlands und Chinas vom 4. Februar, in der sich die beiden Staaten eine „Freundschaft ohne Grenzen“ geschworen haben. Nur 20 Tage später überfielen russische Truppen die Ukraine.

Seit dem Einmarsch russischer Truppen vor einem Jahr steht die chinesische Staatsführung fest an der Seite des Kremls. Und fast ebenso lange gibt es eine Debatte darüber, ob China nicht als Vermittler für einen Frieden zwischen Moskau und Kiew auftreten könnte. Mal ist es Peking selbst, das sich anbietet, mal machen diesen Vorschlag andere, so wie jetzt Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Doch die ständige Wiederholung macht den Vorschlag nicht besser. Der Gedanke ist absurd.