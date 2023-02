Kommentar Politische Polemik gegen Vonovia ist kontraproduktiv – und hilft niemandem

Der Wohnungskonzern steht in der Kritik, weil er den Neubau einstellt. Die Rahmenbedingungen sind aber das Problem: Unternehmen sollten sich nicht in unrentable Investitionen drängen lassen.

Der Wohnungsneubau in Deutschland ist eingebrochen. (Foto: IMAGO/Frank Peter) Baustelle

Es ist an Symbolkraft kaum zu übertreffen: Europas größter Vermieter Vonovia stellt den Neubau von Wohnungen vorerst ein, nur bestehende Baustellen werden fertiggebaut, wie Vorstand Daniel Riedl in dieser Woche ankündigte. Bei Baukosten von 5000 Euro den Quadratmeter müsse man 20 Euro Miete pro Quadratmeter nehmen, so Riedl, was außerhalb von Städten wie München und Frankfurt völlig illusorisch sei.

So symbolträchtig die Ankündigung ist, am Ende reiht sich Vonovia damit in eine Vielzahl von Unternehmen ein, die wegen Zinswende und steigender Baukosten Projekte gestrichen haben. Dazu zählen ausdrücklich auch viele landeseigene Gesellschaften und Wohnungsgenossenschaften. Der gesamte Neubau ist im Prinzip zum Erliegen gekommen.

Umso irritierender ist deshalb die scharfe Kritik aus der Politik an der Ankündigung von Vonovia. Aus dem Bundesbauministerium heißt es, Vonovia könne sich als größtes Wohnungsunternehmen nicht aus der Verantwortung stehlen und solle Dividendenzahlungen einstellen und das Geld zu Absicherung des Neubaus verwenden.